Драма за кулисами: участие вдовы Грачевского в ток-шоу закончилось громким скандалом

Молодая вдова Бориса Грачевского, которая так и не смирилась с тяжелой утратой и каждый день оплакивает мужа на его могиле, впервые согласилась принять участие в телешоу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодая вдова Бориса Грачевского, которая так и не смирилась с тяжелой утратой и каждый день оплакивает мужа на его могиле, согласилась принять участие в телешоу. Выпуск "Пусть говорят" с Екатериной Белоцерковской показали накануне на Первом канале. И хотя в кадре все выглядело достойно, после эфира разразился скандал.

Собираясь на программу, Белоцерковская надеялась, что программа памяти знаменитого супруга не будет омрачена обсуждением его личной жизни и раздела наследства, которое может обернуться войной родственников. Однако, и эти темы тоже были подняты: гости в студии говорили и про вторую жену худрука "Ералаша", которую он хотел забыть, как страшный сон, и про финансовые сложности Грачевского, и про его внебрачного сына. 36-летний Максим Красиков, которого Борис Юрьевич так и не признал, объявился уже после смерти своего предполагаемого папы: пришел на похороны, раздавал интервью телеканалам. При этом уверял, что на наследство не претендует и доказывать родство не собирается: он, мол, всего лишь хочет поближе познакомиться с семьей.

- Мне удивительно, почему Катя не принимает этого парня, - высказалась во вчерашнем эфире постоянный эксперт "Пусть говорят", журналистка Мариана Саид Шах, которой Грачевский дал интервью за несколько недель до смерти. - Ведь у Бориса есть и другие дети - дочь Василиса от второго брака, взрослые сын и дочь от первого... С ними-то вы общаетесь, - обратилась Саид Шах к Белоцерковской.

Несмотря на неприятную тему, в кадре вдова Грачевского на эту реплику никак не отреагировала. Однако, спустя несколько часов после эфира звезда телешоу обвинила Екатерину в неадекватности и потасовке за кулисами.

- Катя с каким-то молодым человеком, которого я видела первый раз в жизни, выловила меня в коридоре, прижала к стенке, и они вдвоем стали махать руками. Катя кричала: "Зачем вы поднимаете эту тему, зачем вы начали говорить про внебрачного сына?". Я думала, они меня изобьют! - заявила оскорбленная журналистка и добавила, что кровопролития удалось избежать только благодаря вмешательству редакторов ток-шоу.

Эти громкие обвинения Екатерину Белоцерковскую повергли в шок.

- Как же не стыдно Саид Шах говорить о драке??? Стыдно так врать! - отреагировала в своем Инстаграме безутешная вдова. - К вам подошли с вопросом, зачем в программе памяти моего мужа говорить о его внебрачных детях. Какая стенка? Какие кулаки??? Мариана, у меня умер муж, а вы на этом делает пиар! Мерзко и гадко! Никому не позволю устраивать грязь вокруг фамилии моего мужа!

Вдова Грачевского в ужасе от обвинений в свой адрес. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прояснить эту неоднозначную ситуации "Комсомольской правде" помог Заслуженный артист России и близкий друг Грачевского Владимир Долинский, который также принимал участие в съемках.

- Скандал за кулисами? Да вы что, я ничего не видел, - признался kp.ru Владимир Абрамович. - И это странно, ведь я был с Катей до последнего момента - ни с кем отношений она не выясняла. Если бы Катя была чем-то недовольна, она бы сказала это прямо в студии. Поэтому мне очень удивительно, что Саид Шах, которую я хорошо знаю, в чем-то ее обвиняет...

Правда, по словам Долинского, после съемок вскрылся один момент, который часто используют на ТВ.

- Кате определенные темы обещали не поднимать, и в студии действительно все было очень благородно. Но какие-то куски, например, интервью Бориса Мариане, где он говорит про внебрачного сына, вставили уже позже, при монтаже, - отметил актер. - Поэтому любой конфликт на площадке был исключен. Тем более, это не в характере Екатерины, она достойная женщина. Конечно, она была в ужасном настроении, после смерти мужа живет на автомате ради ребенка. Но своих слез в эфире она не показала, о них знает только ее мокрая подушка...

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