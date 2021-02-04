Старинную церковь под Тулой продали на Avito: Что теперь с ней будет

Так сейчас выглядит храм Димитрия Солунского 1843 года в селе Завалово Тульской области. Фото: Avito.ru

То, что старинный храм был продан на сайте бэушных вещей, где обычно из рук в руки толкают промятые диваны и пожелтевшие холодильники, возмутило многих. Однако «Комсомолка» стала разбираться и выяснила, что, возможно, здесь нет ничего печального, как раз наоборот.

Эра громких заголовков, цепляющих постов. Люди редко читают дальше первых двух строк в заметке. Так и с историей с храмом, что в селе Завалово Тульской области. «Храм продали на Avito за 186 300 неизвестному москвичу Павлу Осипову», - пестрили заголовки пару дней. И все. Ну продали и продали. Поохали, поахали: «Как же так, храм? На Avito. Безобразие!» И забыли.

А мне стало жутко интересно, кому и зачем понадобился этот старый, полуразвалившийся храм? И почему именно этот, ведь таких заброшенных церквей по всей России сотни, если не тысячи. И что же с ним теперь будет?

Мемориальная доска храма. Фото: Avito.ru

Деревня на 18 жителей

У нас в России где ни копни, везде история. Древняя. Село Завалово очень старинное. Первые упоминания о нем датированы аж 1616 годом в «Дозорной книге поместных и во тчинных земель». «Село Завалово, на реке на Упе. А в нем церковь Великого Мученика Дмитрея Селунского, древяна. А в церкве Божия милосердье: образы и книги, и ризы, и всякое церковное строенье мирское...»

А в 1895 году в описи приходов и церквей Тульской епархии об этом храме написано, что приход его «1210 человек мужского и женского полу. Крестьяне занимаются землепашеством, изготовлением телег, колес и саней. До 1836 года сельский храм был деревянный. По причине древности и ветхости в 1836 году на средства прихожан началось строительство нового каменного». И построили за 7 лет, освятив в 1843 году. Вот в том самом виде храм великомученика Димитрия Солунского так и стоит до сих пор.

Новейшая история про село Завалово гласит, что согласно переписи населения 2010 года в нем проживает 18 человек. Никаких тебе саней и колес. А суперновейшая, что в 2020-м к деревне построили мост. Военные построили, тогда была целая программа, когда Минобороны в Тульской области справило 5 мостов. Тот, что в Завалове, открывали пафосно под лозунг «Народ и армия едины». На открытие приезжал лично губернатор и замминистра обороны. Шарики, триколоры, салюты, торжественный проезд по новенькому мосту, громкое освещение в местных СМИ. Народ активно комментировал новость в соцсетях.

«Попа еще надо было позвать, чтобы освятил».

И позвали бы. Да вот только в селе Завалово нет его. Стоит остов храма - с провалившимся куполом, с заколоченными окнами и дверями. И табличка висит мраморная с подробнейшей историей этого места.

И вот теперь новая глава в истории села - продажа храма на Avito.

То самое возмутившее народ объявление на сайте Аvito. Фото: Avito.ru

«Грубо говоря, нас не спросили»

- Храм закрыли после революции, - рассказывает глава информационного отдела Белевской епархии иерей Андрей Бухтояров. - В советское время его здание использовалось как склад колхозный. Ну а в 90-е все же передавали в частные руки. Вот и в Завалове колхоз перешел. И храм тоже, как «собственность сельскохозяйственного кооператива», он так до сих пор по документам и числится. Но при этом еще с 60-х годов прошлого века, то есть при СССР, здание было признано памятником и включено в реестр. А в 2018-м здание получило охранное обязательство как объект архитектурного наследия.

- А ваша епархия знала про этот храм?

- Нет. Вы поймите, наша епархия молодая, всего-то 9 лет существует, - как будто оправдывается иерей Андрей. - И когда в 90-е храм, который склад по документам, передавали в частные руки, мы еще не существовали. А сейчас так же как и все, узнали о нем благодаря этим новостям в интернете про продажу на Avito. Вечером в пятницу, помню, это было. А в понедельник, оказывается, уже эти торги и состоялись. Мы когда вышли на связь с устроителями, они сказали: «Ребята, уже поздно». Мы просто ничего не успели сделать, понимаете? Грубо говоря, нас не спросили.

Храм великомученика Димитрия Солунского ушел с молотка за 186 300. Хотя, кстати, начальная цена была 414 000.

- Мы от храма этого никогда бы не отказались, мы бы что-нибудь придумали обязательно, если бы знали.

- А что бы сделали? Восстановили?

- Конечно. Приход там открывать или нет, решили бы. Но даже без прихода храм мог быть частью монастыря, как подворье. В идеале мы бы хотели восстановить все храмы. И восстанавливаем, за 9 лет из руин подняли больше 20. И новые строили, но больше все-таки реконструировали.

Всего у Белевской епархии сегодня 87 церквей. А в момент создания было 54.

- Позиция церкви: храм должен оставаться храмом. Но не всегда это, к сожалению, выходит. Ведь таких случаев, когда церкви передаются из рук в руки от частного собственника к частному собственнику, много. Это все отголоски трагических событий в истории Русской православной церкви ХХ века. Когда за несколько лет было разрушено то, что создавалось веками. По Туле вон идешь - тут храм, тут храм и тут. И все теперь или дома, или еще что-нибудь. Разрушать ведь легко… - философствует святой отец. - По закону РПЦ может претендовать только на те объекты культа, которые государственные, ведомственные. А на частные - нет. Но мы и сейчас от этого храма не отказываемся и пытались найти контакты нового владельца. Но не смогли пока. Вы напишите у себя в газете, что пусть он на нас выйдет. Мы не знаем, что у него за цели. Но очень хотим участвовать в судьбе этого храма.

Передаем. Уважаемый Павел Осипов, свяжитесь с Белевской епархией. Если есть желание, конечно. Можно и через нашу редакцию, ибо мы вас тоже искали-искали...

Руины церкви Рождества Христова исчезнувшего села Рождествено в Калужской области. Ее восстановить очень сложно.Внутри проданного храма сохранилась роспись. Фото: Федор ЛОГИНОВ/Проект «4 храма»

Мог уйти куда дешевле

В интернете все еще болтаются объявления о продаже этой церкви:

«Лот № 1: Объект культурного наследия регионального значения бывшая Успенская церковь - здание, кадастровый номер: 71:16:020603:422…

И судя по всему, продавалась она давно, прежде чем попасть на сайт объявлений Avito. Последняя владелица колхозной собственности Наталья Купрюхина обанкротилась официально (по решению суда) еще в ноябре 2019-го. Тогда-то и было принято решение пустить ее имущество с молотка.

Первые торги были объявлены в июле 2020-го. Но отменились, по всей видимости, из-за отсутствия желающих участвовать. И дальше, как и положено, назначались снова и снова, со снижением цены каждый раз на 5%. Так с 414 000 в июле скатились до 186 000 в декабре. Тогда же объявление о продаже храма появилось на Avito. И тут же засветилось в прессе. Журналисты «Открытого медиа» успели позвонить по указанным телефонам. Ответил некий Андрей, который рассказал, что сам купить не может, но очень жалко ему храм, потому и разместил объявление. Ведь вот-вот обвалится крыша, и тогда старинные фрески, которые еще сохранились, пропадут.

Объявление с сайта купи-продай тут же исчезло. И 14 декабря, прямо под самый Новый год, и случилось чудо (для организаторов аукциона и должницы-то точно): заявился один-единственный покупатель, некто Осипов Павел Юрьевич из Москвы, и выкупил храм. Если бы Осипов дождался февраля 2021-го, то мог бы купить объект культурного наследия вообще за 100 000. Но, видимо, человек порядочный, не стал дешевить, все-таки храм.

Кто этот известный-неизвестный Павел Осипов, единственный реальный покупатель? Узнал о продаже храма на Avito, либо же натуральным образом по сарафанному радио? А может, он родом из села Завалово? А может, подставной покупатель, так как шумиха в СМИ оказалась не на руку, и организаторы торгов тут же поспешили храм продать хоть каким-то образом (полный тезка Осипов Павел Юрьевич значился юристом по банкротствам в одной из уже закрытых столичных контор)? И какие у него планы на такое ценное приобретение? Склад он устроит в церкви великомученика Димитрия Солунского или храм Божий?

Как я ни искала Осипова Павла, найти не смогла. Все адреса уже недействующие. Тот московский, что указан на сайте торговой площадки, - юридический. По нему никого нет. Мы нашли еще один, вроде домашний. Но там Осиповы давно не проживают, продали квартиру и съехали.

Не знают, кто новый владелец, и в администрации Тульской области.

- Новый собственник объекта не выходил на контакт, несмотря на предпринимаемые попытки связаться с ним. Его намерения в отношении объекта доподлинно неизвестны.

Но скорее всего, как только он выйдет, ему вручат предостережение о соблюдении обязательных требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Инспекция подготовила такой документ давно и вручала его еще предыдущей владелице, Купрюхиной. Но она не исполняла. Так что, скорее всего, документ перейдет ему по наследству. Может, знает об этом Осипов, вот и не торопится выходить на связь.

Внутри проданного храма сохранилась роспись. Фото: Канал «Россия 1»

«У нас тут нет ничего святого»

В поисках Осипова и ответов на свои вопросы я позвонила в Одоевский район Тульской области. Дозвониться было непросто - линии телефонные завалило снегом и телефон все время был недоступен. Но все-таки мне удалось прорваться сквозь непогоду.

- А что вы сюда звоните, у нас тут ничего святого нет, у нас тут госучреждение, а не храм, - шутил на том конце провода глава администрации Крупнин Валерий Евгеньевич. По голосу слышно, мужик хороший и хозяйственный.

- Продали церковь на торгах, да. Потому что это давно частная собственность.

- И что теперь с ней будет?

- Храм и будет. Не волнуйтесь.

Это же объект культурного наследия, таким и останется.

- Вы так уверенно заявляете, как будто знаете нового владельца и его намерения?

- Да кто ж его не знает! Известная личность, вон его имя и фамилия на сайте интернет-аукциона есть - Осипов Павел Юрьевич.

- Может, вы поделитесь его контактом? Мы тоже хотим знать, зачем ему церковь?

- Нет, нет, нет! Это вы сами. Я личные данные распространять не могу.

Так и остался пока Осипов инкогнито. А тем временем...

Православных всегда спасает вера и надежда

Выяснилось, что совсем скоро впервые за 100 лет в храме великомученика Димитрия Солунского состоится служба. Да! А прямо вот в заброшенном.

- Нет заброшенных храмов, есть просто еще не восстановленные, - поправляет меня Федор Логинов, автор и руководитель движения «Преображение».

Он и его сподвижники не занимаются сбором денег на восстановление покинутых всеми церквей. Эти суровые мужики, любители погонять на джипах по бездорожью, видели столько их за свои покатушки, что несколько лет назад души их не выдержали и они решили делать хоть что-то. А именно - привозить в такие места священно-служителей, зажигать свечи и устраивать молебны. Или даже целые литургии.

- В Завалове давно хотели доехать, а теперь вот, после этой истории, точно! Я когда новость прочитал, что на Avito продали храм, то первым делом подумал, что это речь идет про самое удивительное место из тех, которые я вообще видел, - храм Николая Чудотворца в селе Николо-Гастунь. Это тоже в Тульской области, но в другом районе - Белевском. Этот храм еще Иван Грозный основал. Стоит, разваливается, одна стена и осталась.

- А деревня там есть?

- Там да! Но часто в таких местах, где сохранились остатки храма, вокруг чистое поле. А когда-то там была жизнь. Это чувствуется, особенно когда весной приезжаешь: бурным цветом сады цветут - яблоня, вишня, черемуха. Получается, это все, что осталось от человека. Но еще раз повторю, нет заброшенных храмов. В каждом есть ангел-хранитель, который живет в этом месте, даже когда здания уже нет. Это не я сказал, а епископ Козельской епархии (соседней с Тульской Калужской области) Никита на литургии, которую мы устроили в заброшенном храме у себя в Калужской области. И хотите, верьте, хотите, нет, каждому храму, где мы зажгли свечи и прочитали молитвы, находится меценат.

Вот так вот далекие от религии СМИ, разнеся новость по всей стране о никому до сего дня неизвестном храме, проданном таким безбожным образом, стали своего рода божьим промыслом. Подарили этому месту надежду на вторую жизнь. Но в религии надежда - это все же не главное. Главное - вера. В чудо в том числе, она и спасает.

КСТАТИ

Это далеко не первая история с продажей храма на сайте частных объявления.

В 2014-м была попытка продать церковь Рождества Богородицы XVIII в. на Чистых прудах в Кашине Тверской области.

В 2015-м Преображенский храм 1820 года постройки.

Из последнего - в Москве выставлен на продажу Никольский старообрядческий храм начала ХХ в. Николо-Рогожской общины.