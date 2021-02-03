Заберет ли Россия Донбасс

В Донецке приняли Русскую доктрину. Что это изменит? Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

«Люди хотят домой»

За почти 7 лет независимости в Донбассе было много форумов и съездов с «московскими гостями». Как правило, они проходили тихо и терялись бесследно. Ну что можно изменить этой говорильней? Войну остановить? В состав России войти? Ведь нет же... Но случившаяся в конце этого января в Донецке трехчасовая презентации доктрины «Русский Донбасс» взорвала медийную бомбу. Накрыло всех: одни задохнулись от злобы, а другие - от радости. В ледяном воздухе повисли немые вопросы «Что это было?» и «Чего ждать дальше?».

А то, что произошло, просто наболело, понимаете?

И наболевшее озвучила топовый российский журналист, главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Почему-то принято считать, что у людей на таких высоких должностях нет эмоций по определению. Но коллективно-бессознательный шаблон оказался разорван. Вот эти слова Маргариты:

- Люди Донбасса хотят быть русскими. Мы обязаны обеспечить им эту возможность. Люди Донбасса хотят говорить по-русски так, чтобы никто не мог у них отнять это право или оспорить. Люди Донбасса хотят быть частью своей огромной, щедрой Родины. Россия, матушка! Забери Донбасс домой!

А интеграция уже идет

Уже через час после этого заявления началась конспирология, испуганная или ура-патриотическая. Первая версия, «Доктрина - наш ответ на союз Турции и Украины», критики не выдержала. Напугать словами турок и украинцев невозможно, их пугают большие батальоны, флот, ракеты. Да и эта доктрина «Русский Донбасс» готовилась давно - один из ее авторов, философ Егор Холмогоров, признался, что работал над ней еще летом. А у Турции с Украиной «любовь» (план повторить карабахский блицкриг в Донбассе) случилась недавно.

При этом все уже как-то позабыли, что война в Донбассе идет 7 лет. Что Минские соглашения, которые подписала Украина в 2014 - 2015 годах, были тактическим ходом. Все прекрасно знали, что выполнять их Киев не будет. Но войну эти соглашения остановили, как худой Брестский мир.

За это время в республиках, «шура полевых командиров» превратилась в нормальную армию с формой, зарплатой и даже бюрократическими закидонами типа ношения медицинских масок в траншеях. Но все-таки это армия, со всеми ее плюсами и недостатками.

Республики перешли в рублевую зону. Откорректировали по российским стандартам все, что можно. Начиная от системы проверки и выдачи паспортов, заканчивая налоговым кодексом. Все предприятия, платящие налоги в киевский бюджет, были национализированы. Шизофренической ситуации, когда житель Донбасса добывал уголь, чтобы на деньги, вырученные от его продажи, купили снаряд для разрушения его же дома, такого уже нет. К российским стандартам привели образование, ведущие вузы давно уже аккредитованы в РФ, их дипломы признаны Москвой.

Наконец, уже скоро в Донбассе будут проживать полмиллиона граждан России. Которые, оформив паспорта РФ, самим фактом своего существования поставят вопрос, требующий ответа: почему к нам, гражданам России, со стороны Украины мины в дома прилетают? Не сомневайтесь, на этот вопрос ответят.

Чего ждать от Украины и США

Честно сказать, я устал уже перечислять факты интеграции Донбасса в Россию. Перейдем к главному вопросу: что же все-таки означает принятие доктрины «Русский Донбасс»?

В самом Донбассе считают: означает, что Россия должна нас принять. Пусть не так быстро, как всем тут хотелось бы, но последовательно, не прерывая этот процесс ни на один день.

Чего теперь ждать от Украины?

Видимо, злобной истерики брошенной стервы-жены, которая уже седьмой год не может смириться, что муж-Донбасс ушел. Но за каждой истерикой следует осознание, а потом принятие.

Чего ждать от США и Европы? Видимо, порцию новых санкций. Но их на нас наложено уже столько, что на одну больше или меньше - перестает иметь значение.

Будем ждать, торопливость уместна лишь при майданах.