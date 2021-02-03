Легендарный самолет Ан-2 завершает свою карьеру

Так выглядел лагерь аэропутешественников на реке Подкаменная Тунгуска. Фото: Евгений САЗОНОВ

Услышал я весть, что «Аннушки» - все, ушли в историю окончательно, а на их место прилетел новенький самолетик «Байкал» (который изящнее и меньше, но не такой романтичный, что ли, - см. подробнее на kp.ru). И сердце защемило слегка. Будто узнал, что далекий, но все-таки родственник приказал долго жить.

Всем, кто рос в СССР, трудяга-кукурузник дорог сердцу. На нем опыляли, учили летчиков, летали на очень местных авиалиниях, почту доставляли, геологов в самые труднодоступные места... На полюсе он садился, меняя шасси на лыжи. Да и воды не был чужд - только поплавки прикрути (целый выводок таких «утят» заснял когда-то Василий Песков на закате - см. фото).

Любая более-менее ровная поверхность в 200 метров - грунт ли, галька, да хоть трава-мурава - вот тебе и готов аэродром. Самолет оказался таким удачным, что внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоживущий мире - с 1949 года по миру разлетелись более 18 тысяч кукурузников.

Но, пожалуй, самая необычная история связана с Ан-2, который мы встретили на Подкаменной Тунгуске... И вот почему.

Личный борт

В недалеком 2017 году совместная экспедиция Русского географического общества и «Комсомольской правды» искала следы Тунгусского метеорита, а нашла... самолет. В самых диких местах реки...

Естественно, он появился после уверений, что в этих местах людей точно не бывает.

- Что там блестит на косе? Так на самолет похоже...

- Да ладно... Откуда?

Оттуда! Действительно, впереди на бережку все отчетливей прорисовывался Ан-2.

- Геологи, что ли? Или аварийная посадка?

Подплыли. Причалили. И оказались в цепких лапах русского гостеприимства. Четверо веселых здоровых сибирских мужиков пели песни, чистили рыбу и регулярно пили воду большими стаканами...

Познакомились. Оказалось, что ребята совсем не геологи, а в стаканах совсем не вода.

- Местные мы. Порыбачить прилетели. И день рождения друга справить. Присоединяйтесь!

- Дорого, наверное, на самолете сюда?

- Не! Две бочки керосина... Тем более что это наш самолет. Личный!

И пока в наши раскрытые рты залетала мошкара, рыбаки рассказали свою историю.

Только самолетом можно...

Четверым друзьям, двое из которых - пилоты на пенсии, надоело гонять на моторке по окрестным рекам и идти на поклон к знакомым вертолетчикам, чтобы добраться куда подальше. Вот они и купили за бесценок списанный на металлолом Ан-2, достали запчасти, где-то подкрутили, где-то подмотали изолентой (запчасти от «Жигулей» подходят и сюда). И на этом восстановленном агрегате теперь летают на рыбалку. Или на охоту. Или проветриться.

- Это ж счастье! - рассказывал разморенный второй пилот. - Куда хочу - туда лечу. У него до 800 километров радиус полета. Планируй: 400 - туда, 400 - обратно. Но мы всегда несколько бочек загружаем керосина, так что можно и дальше спокойно. Летишь невысоко, бережок ровный высматриваешь. Пройдешь на бреющем - нет ли больших камней, и на втором круге садишься. Палатку поставил, лодку надул - романтика!

- А как же военные радары - не засекают разве?

- Ой, да кому мы нужны! Военных тут нет. Трасс воздушных тоже. Да и мы не шалим - низЭнько-низЭнько. Мы ж эти... как его... турЫсты-дикари. Попробовали было все официально сделать - плюнули! Столько бумажек... А самое главное - самолета не существует официально, это ж по документам уже металлолом...

Мечты... мечты...

За пару лет владения воздушным «такси» воздушные туристы облетали все окрестности в радиусе тысячи километров.

- Мы, можно сказать, только жить начали, как «Аннушку» купили. - признался первый пилот. - Столько классных мест открыли, до которых иначе не доберешься. Кроме воздушных дорог - никаких.

- С такой машиной, наверное, и мечтать больше не о чем?

- Ну... есть мечта одна. Поплавки бы для самолета раздобыть. Такие озера есть - закачаешься, а фиг сядешь - одна тайга. Вот с поплавками было бы совершенное счастье...

Фото Василия Пескова: полвека назад такая картина на реках Сибири была вполне обычным делом. Фото: Василий ПЕСКОВ

ЦИТАТА МАСТЕРА

«Комарики»

Западно-Сибирская низменность. Богатство леса, рыбы, пушнины и нефти. Все больше и людей оседает на этих землях, хотя ночью увидеть огонек сверху - большая удача.

Двукрылые «Антоны» возят людей, всякий груз для нефтяных вышек, меха, продукты, лошадей для геологов, рыбу, почту. Люди в поселках, не видавшие автомобиля и паровоза, с пеленок знают этого работягу. В последнее время «Антон» приспособлен тушить лесные пожары. Сел на воду, и пока бежит - в поплавки набирается тридцать пудов воды. Взлетел, над огнем вылил воду и опять садись - озеро всегда находится где-нибудь рядом. И еще приспособились «Антоны» добывать рыбу. Есть озера, где рыбы - лови руками. Сажает «Антон» на озеро рыбаков с легкими лодками. Дня через три, когда в отгороженном садке на озере рыба начнет плескаться от тесноты, «Антон» снова садится на воду и улетает в Ханты-Мансийск, груженный живыми окунями, щуками и лещами…

К вечеру все самолеты с разных сторон летят на ночлег... Тут, на Иртыше, самолеты, как корабли, становятся на якоря и спят на воде всю ночь. Мимо идут пассажирские пароходы с огнями, медленно проходят плоты и длинные баржи с нефтью. А самолеты ждут своего часа, когда взойдет солнце. «Они как живые. Почти каждый вечер я прихожу, чтобы глянуть на реку сверху. У меня для них даже название есть: «комарики». Это слова девушки, с которой я познакомился на горе, когда делал снимок…

И в самом деле - «комарики».

В. ПЕСКОВ.

20 сентября 1966 г.

КСТАТИ

В США на 100 000 человек приходится

76 самолетов малой авиации.

У нас - меньше четырех.