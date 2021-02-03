Молодая жена заговорила о наследстве Бориса Грачевского

Жена Грачевского Екатерина с мужем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вдова Бориса Грачевского высказалась о наследстве знаменитого мужа. Екатерина Белоцерковская уверена, что никаких скандалов из-за имущества 71-летнего создателя "Ералаша" не будет, поскольку наследники смогут все поделить без претензий и споров.

После смерти Бориса Грачевского 14 января 2021 года на его наследство претендуют несколько человек: третья жена Екатерина Белоцерковская, ее сын Филипп, которого она родила режиссеру в апреле 2020 года, двое старших детей от первого брака с Галиной Грачевской - 48-летний сын Максим, 41-летняя дочь Ксения, восьмилетняя дочь Василиса от второго союза с Анной Панасенко.

О завещании Бориса Юрьевича ходят противоречивые слухи. Друзья покойного уверяют, что всем имуществом будет распоряжаться его последняя супруга. По другим данным, режиссер не успел оставить завещания.

Белоцерковская уверена, что скандалов не возникнет. "Поверьте, никто не будет обижен. Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы", - заявила вдова в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

При этом Екатерина подчеркнула, что ее муж не был богатым человеком. Все средства вкладывал в "Ералаш", который в последнее время приносил мало дохода. Перед смертью Грачевский даже обдумывал о продаже бренда. "Он был готов пойти на эту жертву ради своей команды. Он о себе не думал, больше переживал, как люди будут без работы", - заверила вдова. Она тяжело переживает потерю любимого и до сих пор не может прийти в себя.

Стоит отметить, что после смерти артиста его родне предстоит поделить не только авторские права на произведения Грачевского, но и имущество. Известно, что в 50 километрах от Москвы в закрытом охраняемом поселке артист владел 17 сотками земли и загородным домом около 300 кв. м. Там имеется столовая, гостиная, комната отдыха с камином, а также детская. Двухэтажный коттедж и участок оцениваются в 45 миллионов рублей.

Кроме того, Грачевский являлся владельцем трехкомнатной квартиры площадью около 100 квадратов на улице Гиляровского. Примерная стоимость апартаментов составляет 30 миллионов рублей.