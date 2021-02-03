Тиктокерша преобразилась благодаря сложной операции

Джакс все еще приходится употреблять пищу через специальные тубы. Также на ее зубах для выравнивания прикуса до сих пор установлены скобы

У 23-летней жительницы Соединенных Штатов по имени Джакс в соцсети TikTok больше 350 тысяч подписчиков. Почти каждый день девушка выкладывает новые ролики и рассказывает о своей жизни.

Но особое внимание у пользователей Интернета привлекли ее сообщения о перенесенной недавно операции на челюсти.

Долгое время Джакс страдала дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). У нее сильно болела челюсть, о чем девушка часто рассказывала в блоге. Из-за болезни овал ее лица был неправильным, а речь из-за скобок на зубах порой была неразборчивой.

«Я не могла кусать пищу, мне было трудно ее пережевывать, - рассказывала Джакс о своей проблеме подписчикам. – У меня были сильные боли, часто я не могла дышать».

И вот в канун Нового года ей имплантировали титановую челюсть, которая помогла выровнять прикус. После процедуры блогерша написала, что впервые за десять лет ее челюсти соприкоснулись.

Как только Джакс сняли повязку, она записала и выложила в TIkTok видео, где показала свои преображения, произошедшие с ней за несколько дней.

«Думала, что будет сложнее, но все обошлось, и я довольна получившимся результатом», - поделилась радостью Джакс со своими подписчиками.

Ее видео набрало в соцсети более 50 миллионов просмотров.

Подписчики оставляют Джакс в комментариях комплименты и желают ей скорейшего восстановления:

«Боже, это потрясающе! Ты выглядишь счастливой!»

«Ты была красивой до операции, но сейчас еще лучше»

«Поправляйся скорее и радуй нас дальше».

Джакс все еще приходится употреблять пищу через специальные тубы. Также на ее зубах для выравнивания прикуса до сих пор установлены скобы. Но блогер не унывает. Она по-прежнему записывает видео и делится с подписчиками историями из своей жизни.