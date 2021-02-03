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Тиктокерша преобразилась благодаря сложной операции

Видео, которое она выложила, сняв повязку, стало вирусным
Алена ГРИЦЕНКО
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Джакс все еще приходится употреблять пищу через специальные тубы. Также на ее зубах для выравнивания прикуса до сих пор установлены скобы

Джакс все еще приходится употреблять пищу через специальные тубы. Также на ее зубах для выравнивания прикуса до сих пор установлены скобы

У 23-летней жительницы Соединенных Штатов по имени Джакс в соцсети TikTok больше 350 тысяч подписчиков. Почти каждый день девушка выкладывает новые ролики и рассказывает о своей жизни.

Но особое внимание у пользователей Интернета привлекли ее сообщения о перенесенной недавно операции на челюсти.

Долгое время Джакс страдала дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). У нее сильно болела челюсть, о чем девушка часто рассказывала в блоге. Из-за болезни овал ее лица был неправильным, а речь из-за скобок на зубах порой была неразборчивой.

«Я не могла кусать пищу, мне было трудно ее пережевывать, - рассказывала Джакс о своей проблеме подписчикам. – У меня были сильные боли, часто я не могла дышать».

И вот в канун Нового года ей имплантировали титановую челюсть, которая помогла выровнять прикус. После процедуры блогерша написала, что впервые за десять лет ее челюсти соприкоснулись.

Как только Джакс сняли повязку, она записала и выложила в TIkTok видео, где показала свои преображения, произошедшие с ней за несколько дней.

«Думала, что будет сложнее, но все обошлось, и я довольна получившимся результатом», - поделилась радостью Джакс со своими подписчиками.

Ее видео набрало в соцсети более 50 миллионов просмотров.

Подписчики оставляют Джакс в комментариях комплименты и желают ей скорейшего восстановления:

«Боже, это потрясающе! Ты выглядишь счастливой!»

«Ты была красивой до операции, но сейчас еще лучше»

«Поправляйся скорее и радуй нас дальше».

Джакс все еще приходится употреблять пищу через специальные тубы. Также на ее зубах для выравнивания прикуса до сих пор установлены скобы. Но блогер не унывает. Она по-прежнему записывает видео и делится с подписчиками историями из своей жизни.

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