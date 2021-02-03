Михаил Погребинский: Закрыв телеканалы, Зеленский прогнулся перед США — так не унижался ни один президент

Три популярных телеканала «112 Украина», NewsOne, ZIK были закрыты, а против его совладельца депутата Рады Тараса Козака введены санкции решением президента Владимира Зеленского. Фото: EAST NEWS

Три популярных телеканала «112 Украина», NewsOne, ZIK были закрыты, а против его совладельца депутата Рады Тараса Козака введены санкции решением президента Владимира Зеленского. Оно было озвучено 2 февраля. В Совете национальной обороны и безопасности (СНБО), который решал судьбу этих «оппозиционных СМИ», из 19 ее членов 17 поддержали санкции против телевещателей, один скрылся в командировку, а спикер Рады Дмитрий Разумков, не протестуя вслух, предпочел воздержаться при голосовании. Может, стыдно стало...

Интересно, что еще в прошлом году сам Зеленский заявлял как раз журналисту одной из этих телекомпаний: «Я не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично - за свободу слова. Никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы. Не имею права, не имею полномочий».

Ну что, настоящий хозяин своим решениям и заявлениям: мужик слово дал — мужик забрал.

Критика действующей власти, звучавшая в данных СМИ, конечно, этой власти не нравилась. Но последней каплей, возможно, стал телесюжет о переговорах лидера партии «Оппозиционная платформа — за Жизнь» Виктора Медведчука с президентом Владимиром Путиным о возможных поставках российской вакцины на Украину. В общем, ни слово президента, ни свобода слова, которая в Киеве считалась одним из главных достижений их независимости, как оказалось, никакого значения не имеют — если есть суровая политическая целесообразность. Лицензии — аннулированы. На пользование украинскими радиочастотами - наложен запрет. А владелец не может пользоваться этим имуществом.

Три популярных телеканала «112 Украина», NewsOne, ZIK были закрыты Фото: EAST NEWS

Мы обратились за комментарием к авторитетному украинскому политологу, руководителю Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилу Погребинскому.

- Это серьезный удар по свободе слова — или особо никто ничего и не заметит?

- Очень серьезный удар. Эти каналы имели свою аудиторию - сотни тысяч, миллионы зрителей. Они лидировали среди «разговорных» каналов. Среди информационных электронных СМИ с вещанием 7 дней в неделю в сумме они были впереди всех. Есть другие каналы, где больше развлекательного контента — от боевиков до шоу.

- Их закрытие указом президента — законно?

- Абсолютно нет. Полное игнорирование украинских законов — без решения суда и возможности защищаться. Это авторитарно-диктаторская акция. Нашему президенту можно только посочувствовать. Еще никогда за 30 лет Украинской независимости наша власть не была так унижена управлением американским посольством. Демонстративно.

- Отдельный случай — или цепочка унижений?

- Закрытие телеканалов продолжает цепочку. В которой, например, история с крупнейшим предприятием «Мотор сич», куда приходил китайский инвестор, но которого Зеленский выкинул под давлением американцев. А инвестор не просто очень крупный, но и разносторонний, у него и телекоммуникации, и много чего еще. Китайцы успели средства вложить, Киев им все закрыл, в том числе доступ к деньгам — и эта история чревата судами. По прямому указание из посольства США из Рады выдавливали известного депутата Дубинского. В цепочке есть и другие звенья.

- Вы полагаете, что Зеленский закрыл каналы по прямому указанию из американской дипмиссии?

- Я в этом не сомневаюсь. Конечно, в стране немало людей, которым эти каналы — как кость в горле. И они давно хотели бы их прикрыть. Но президент все не решался. Мол, это все-таки слишком. Мы же как бы идем в Европу. Как бы хотим быть демократической страной. Но когда гнобят русский язык — это есть прямое игнорирование институтов Евросоюза. Это нарушение всех норм ЕС и принятых законов, наших обязательств перед Европой. Но для европейцев это понятно: русский язык — язык агрессора. А тут — внутренние украинские компании. В числе ее совладельцев — депутаты Верховной рады. За которых проголосовали люди. Тем не менее, пока в США не произошла демократическая революция, они не решались так демонстративно «наклонять» украинское руководство.

Мы обратились за комментарием к авторитетному украинскому политологу, руководителю Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилу Погребинскому. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это унижение Киева, страны, ее президента?

- Колоссальное. Я подчеркиваю демонстративность этого. Как унизили в случае санкций по «Мотор сич»? Была опубликована съемка встречи посла США мадам Кристины Квин с нашим секретарем СНБО Алексеем Даниловым. А назавтра — санкции против китайского инвестора. Вечером - фотографии украинско-американской встречи, утром — антикитайские меры. Это настолько ясно показывает отношение Вашингтона к Киеву и к его «самостоятельности»…

- Закрытые телеканалы вещали на украинском и русском?

- Как и положено по закону, ведущие вещали по-украински. А гости вправе был отвечать на том языке, который им удобнее. Но владельцев власть обвиняла в симпатиях к России. И называли все три канала "пророссийскими".

- Теперь на свободе слова на Украине можно поставить крест — основные оппозиционные электронные СМИ «прикрыты»?

- Ну, один канал под запрет еще не попал. Он приглашает очень разных людей, но и мне там дают высказываться. Однако его рейтинг намного меньше. Важно, что эти три канала не просто были лидерами рейтингов в общественно-политическом «разговорном» вещании, но и то, что параллельно с их ростом шел и рост рейтинга «Оппозиционной платформы — за жизнь». И американцы сказали: ну хватит, это надо останавливать - все эти каналы к чертовой матери!

- Продюсер «112 Украина» Марчевский сказав, что на канале работало 1500 человек, назвал его закрытие незаконным и вел речь об обращении в суд.

- В этом решении нет ничего конституционного, потому в судебных инстанциях ситуацию должны были бы рассмотреть — если к ним поступит обращение, иск. Или должны были пройти судебные слушания, где бы прозвучали доказательства, что данные телекомпании работают против государственных интересов. Ничего такого не было...

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