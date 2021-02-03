«Роснефть»: сведения о качестве бензина и дизельного топлива можно выяснить по QR-коду

Ачинский НПЗ первым из нефтеперерабатывающих заводов нефтяной компании «Роснефть» разместил QR-код на паспортах качества нефтепродуктов. Отличительные знаки появились на документах, выдаваемых при отгрузке бензинов АИ-92-К5 и АИ-95-К5, а также дизельного топлива высшего экологического класса. Современные цифровые технологии позволят автовладельцам в режиме онлайн получить дополнительные сведения о производителе продукции.

Информация о продукции размещена на защищенном сервере Росстандарта в реестре производителей. Перед включением в реестр вся продукция проходит процедуру независимой оценки качества. Продукция подлежит плановому и внеплановому инспекционному контролю со стороны Росстандарта. Проверкам подлежит работа и испытательных лабораторий НПЗ. Система обеспечивает открытость и объективность данных, предоставляемых потребителю.

Ускоренная цифровизация и повышение эффективности бизнеса – одна из ключевых задач «Роснефти». Ачинский НПЗ входит в блок нефтепереработки нефтяной компании. Завод играет ключевую роль в обеспечении бензином и дизельным топливом прилегающих регионов. Моторные топлива АНПЗ – неоднократные победители всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».