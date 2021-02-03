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Делать ли прививку от коронавируса перед плановой операцией и как быть аллергикам

На вопросы читателей «КП» о вакцинации ответил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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В «КП» продолжает идти поток народных вопросов о прививках от коронавируса.

В «КП» продолжает идти поток народных вопросов о прививках от коронавируса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В «КП» продолжает идти поток народных вопросов о прививках от коронавируса. На часть из них ответил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

1. Хочу сделать прививку, но сейчас в поликлиники и другие места (как, например, торговые центры в Москве) хлынул большой поток желающих. Получается, что придется ждать в помещении с большим количеством других людей. А ведь это высокий риск заражения ковидом, среди пришедших могут быть бессимптомные распространители инфекции, разве нет?

- Сейчас вводится в практику возможность записаться на вакцинацию через портал Госуслуг - так же, как мы записываемся на прием к врачу в поликлинику на конкретное время. Причем, такая возможность будет для записи на прививку не только в свою районную поликлинику, но и в любую другую, где вам удобно.

В пунктах вакцинации работа должна быть организована таким образом, чтобы не создавать очереди. Человек сможет в удобное для себя время прийти и привиться.

2. Если в ближайшее время предстоит плановая операция или сложное, инвазивное обследование - стоит ли перед этим делать прививку? С одной стороны, есть опасение, что в больнице при госпитализации заразят коронавирусом - говорят, такой риск есть везде, абсолютно «чистых» отделений сейчас нет. С другой стороны, вакцинация - это нагрузка для организма, не повредит ли это перед хирургическим вмешательством?

- Я бы порекомендовал окончательное решение принимать в каждом конкретном случае с лечащим врачом. Со своей стороны, я бы не стал связывать решение вопроса о вакцинации с какой-либо операцией или обследованием. Сделать прививку (при отсутствии противопоказаний) можно.

В то же время отмечу, что представление о повсеместном риске заражения ковидом в медицинских стационарах - неверное. За год, прошедший с начала пандемии, наши медицинские учреждения многому научились. Конечно, вначале, как и во всех странах мира, у нас действительно были вспышки коронавирусной инфекции в нековидных стационарах. Сейчас таких случаев значительно меньше. Во многих стационарах человек госпитализируется в специальное провизорное отделение, где у него берут мазок на COVID-19. При отрицательном результате пациента переводят в основное отделение. Если же выявляется коронавирусная инфекция, то его переводят в специализированный стационар при необходимости лечения COVID-19 в больнице.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

3. Если человек сделал прививку и еще до тех пор, как появится полноценный иммунитет, встретится с инфекцией - какие-то осложнения могут быть?

- Нет, никаких осложнений и ухудшений не будет. Конечно, если защитный иммунитет еще не сформировался к моменту встречи с вирусом, то привитый человек может заболеть. Но заболевание будет протекать в более легкой форме.

Так что волноваться при заражении с незавершенной вакцинацией не стоит. Другое дело, что в таком случае привитый пациент может заразить других людей - в первую очередь членов своей семьи, если они не вакцинированы. Поэтому, пока у нас не сформировался достаточный уровень коллективного иммунитета, нужно продолжать строго соблюдать санитарные правила: носить маски, стараться не сокращать дистанцию менее 1,5 метра, использовать дезинфицирующие средства.

4. Весна уже не за горами, зацветут растения, из-за которых страдают аллергики. Надо ли таким людям поскорее вакцинироваться еще до начала цветения? Во время него уже будет нельзя?

- Если есть возможность привиться сейчас, то людям с аллергическими заболеваниями действительно лучше не тянуть с вакцинацией до начала весны.

В каждом случае вопрос должен решаться индивидуально с лечащим врачом. Тяжесть поллиноза бывает разная, поэтому необязательно, что весеннее цветение растений дестабилизирует состояние пациентов-аллергиков настолько серьезно, что вакцинация будет противопоказана.

5. Если у человека букет тяжелых хронических болезней, скажем, аутоиммунное заболевание плюс онкология, но все это в стадии ремиссии - можно ли делать прививку от коронавируса? Наши читатели сообщают, что советовались с районными врачами, но те отвечают: затрудняемся сказать, реакция на вакцину у людей с тяжелыми болезнями еще не изучена...

- На данный момент мы действительно не имеем всех данных, потому что невозможно в короткий срок провести такое масштабное исследование, которое покрыло бы все возможные особенности состояния здоровья людей. Тем не менее, нет научных предпосылок к тому, чтобы у пациентов с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями в стадии ремиссии вакцина могла вызвать какие-то особые нежелательные реакции.

Учитывая, что люди с такими патологиями в группе высокого риска тяжелых осложнений ковида, я бы считал разумным им вакцинироваться, но предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом.

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