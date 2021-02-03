Делать ли прививку от коронавируса перед плановой операцией и как быть аллергикам

В «КП» продолжает идти поток народных вопросов о прививках от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В «КП» продолжает идти поток народных вопросов о прививках от коронавируса. На часть из них ответил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

1. Хочу сделать прививку, но сейчас в поликлиники и другие места (как, например, торговые центры в Москве) хлынул большой поток желающих. Получается, что придется ждать в помещении с большим количеством других людей. А ведь это высокий риск заражения ковидом, среди пришедших могут быть бессимптомные распространители инфекции, разве нет?

- Сейчас вводится в практику возможность записаться на вакцинацию через портал Госуслуг - так же, как мы записываемся на прием к врачу в поликлинику на конкретное время. Причем, такая возможность будет для записи на прививку не только в свою районную поликлинику, но и в любую другую, где вам удобно.

В пунктах вакцинации работа должна быть организована таким образом, чтобы не создавать очереди. Человек сможет в удобное для себя время прийти и привиться.

2. Если в ближайшее время предстоит плановая операция или сложное, инвазивное обследование - стоит ли перед этим делать прививку? С одной стороны, есть опасение, что в больнице при госпитализации заразят коронавирусом - говорят, такой риск есть везде, абсолютно «чистых» отделений сейчас нет. С другой стороны, вакцинация - это нагрузка для организма, не повредит ли это перед хирургическим вмешательством?

- Я бы порекомендовал окончательное решение принимать в каждом конкретном случае с лечащим врачом. Со своей стороны, я бы не стал связывать решение вопроса о вакцинации с какой-либо операцией или обследованием. Сделать прививку (при отсутствии противопоказаний) можно.

В то же время отмечу, что представление о повсеместном риске заражения ковидом в медицинских стационарах - неверное. За год, прошедший с начала пандемии, наши медицинские учреждения многому научились. Конечно, вначале, как и во всех странах мира, у нас действительно были вспышки коронавирусной инфекции в нековидных стационарах. Сейчас таких случаев значительно меньше. Во многих стационарах человек госпитализируется в специальное провизорное отделение, где у него берут мазок на COVID-19. При отрицательном результате пациента переводят в основное отделение. Если же выявляется коронавирусная инфекция, то его переводят в специализированный стационар при необходимости лечения COVID-19 в больнице.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

3. Если человек сделал прививку и еще до тех пор, как появится полноценный иммунитет, встретится с инфекцией - какие-то осложнения могут быть?

- Нет, никаких осложнений и ухудшений не будет. Конечно, если защитный иммунитет еще не сформировался к моменту встречи с вирусом, то привитый человек может заболеть. Но заболевание будет протекать в более легкой форме.

Так что волноваться при заражении с незавершенной вакцинацией не стоит. Другое дело, что в таком случае привитый пациент может заразить других людей - в первую очередь членов своей семьи, если они не вакцинированы. Поэтому, пока у нас не сформировался достаточный уровень коллективного иммунитета, нужно продолжать строго соблюдать санитарные правила: носить маски, стараться не сокращать дистанцию менее 1,5 метра, использовать дезинфицирующие средства.

4. Весна уже не за горами, зацветут растения, из-за которых страдают аллергики. Надо ли таким людям поскорее вакцинироваться еще до начала цветения? Во время него уже будет нельзя?

- Если есть возможность привиться сейчас, то людям с аллергическими заболеваниями действительно лучше не тянуть с вакцинацией до начала весны.

В каждом случае вопрос должен решаться индивидуально с лечащим врачом. Тяжесть поллиноза бывает разная, поэтому необязательно, что весеннее цветение растений дестабилизирует состояние пациентов-аллергиков настолько серьезно, что вакцинация будет противопоказана.

5. Если у человека букет тяжелых хронических болезней, скажем, аутоиммунное заболевание плюс онкология, но все это в стадии ремиссии - можно ли делать прививку от коронавируса? Наши читатели сообщают, что советовались с районными врачами, но те отвечают: затрудняемся сказать, реакция на вакцину у людей с тяжелыми болезнями еще не изучена...

- На данный момент мы действительно не имеем всех данных, потому что невозможно в короткий срок провести такое масштабное исследование, которое покрыло бы все возможные особенности состояния здоровья людей. Тем не менее, нет научных предпосылок к тому, чтобы у пациентов с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями в стадии ремиссии вакцина могла вызвать какие-то особые нежелательные реакции.

Учитывая, что люди с такими патологиями в группе высокого риска тяжелых осложнений ковида, я бы считал разумным им вакцинироваться, но предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом.

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