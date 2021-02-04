«Абрау-Дюрсо – курорт на круглый год»

Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо

Казалось бы, на южные курорты России нужно ездить исключительно летом: море, солнце, фрукты. Ничего подобного! С каждым годом в России все большей популярностью пользуется энотуризм (простыми словами – винный туризм). Особенно здорово, что заниматься им можно круглогодично.

В Европе такие туры развиты уже давно. Особенность их в том, что путешественники отправляются в регионы, где издавна производят вино, изучают местные традиции и историю виноделия, дегустируют вино, а также посещают находящиеся в окрестностях виноделен достопримечательности. Самые популярные зарубежные направления для энотуризма – Франция, Италия и Португалия. Развит такой отдых и в Венгрии и Грузии.

Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо

Для России энотуризм – явление достаточно новое, но активно развивающееся, с каждым годом привлекающее все больше туристов. Одно из популярных направлений для этого вида путешествий – Краснодарский край и его жемчужина Абрау-Дюрсо. Место историческое и до сих пор не потерявшее духа аристократизма.

27 января на площадке Торгово-промышленной палаты прошел круглый стол на тему: «Индустриальный туризм в топливно-энергетическом комплексе: мировой опыт, ключевые тренды и точки роста для российской отрасли». В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества и туриндустрии. Одной из тем, прозвучавших на круглом столе, было развитие энотуризма в России. Представители туристического сектора и других отраслей сошлись во мнении, что Абрау-Дюрсо можно заслуженно считать одним из самых успешных примеров развития таких туров в нашей стране.

Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо

– В музейно-исторический и производственный комплекс «Абрау-Дюрсо» приезжают круглый год. Здесь проходят экскурсии с дегустациями. Кроме того, на территории поселка есть возможность для отдыха на любой вкус: от молодежного до семейного, – рассказала на круглом столе заместитель гендиректора Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» Марина Струкова.

РОДИНА РУССКОЙ ШАМПАНСКОЙ ШКОЛЫ

Родина российского шампанского – удельное имение «Абрау-Дюрсо» – было основано в 1870 году указом императора Александра II. На белых известняковых склонах озера Абрау был открыт идеальный терруар для создания игристых и тихих вин и появились первые лозы классических европейских сортов винограда. Именно здесь создавалась русская шампанская школа, в развитие которой внесли огромный вклад как российские, так и французские виноделы. Здесь родился легендарный бренд «Абрау-Дюрсо», который уже 150 лет является синонимом лучшего игристого вина из России.

Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо

Посмотреть музейно-исторический комплекс «Абрау-Дюрсо» приезжают туристы со всей страны, а также иностранцы. Уникальные горные тоннели Абрау-Дюрсо для выдержки игристых вин, созданные в XIX веке князем Голицыным, достигают глубины 60 метров. На экскурсии вас проведут по тоннелям, познакомят с методами производства шампанского, а в конце пригласят на дегустацию знаменитого игристого вина «Абрау-Дюрсо». Можно заказать и персональную прогулку по горным тоннелям. Спустившись в винные подвалы, удастся попасть в самые заветные уголки Русского винного дома.

С КАТКА – В SPA

Абрау-Дюрсо – место сказочное по своей красоте. Изумрудное озеро Абрау (самый крупный пресноводный водоем Краснодарского края), бескрайние просторы виноградников и зеленые холмы лесов. И добавьте ко всему этому мягкий теплый воздух предгорья Кавказа. А еще Абрау-Дюрсо – это комфортные гостиницы с высококлассным сервисом. Варианты размещения на любой вкус – от бутик-отеля до усадьбы в живописном лиственном лесу и отдельно стоящих деревянных домиков.

В Абрау-Дюрсо комфортно и интересно отдыхать в любое время года. Помимо посещения винных тоннелей и дегустаций, каждый отдыхающий найдет здесь что-то свое.

Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо

Гордостью Абрау-Дюрсо можно считать роскошный спа-салон - Champagne SPA в здании отеля «Империал». Здесь и открытый бассейн, и теплая финская сауна, и, конечно, всевозможные виды массажа и косметологических процедур, среди которых виноградное обертывание. Ну а первым делом знакомство со спа-салоном предлагают начать с легендарной процедуры – ванны с шампанским. Согласитесь, хорошее начало.

На курорте есть возможность освоить и новые духовные практики. Еще больше расслабиться, забыть о проблемах можно в ретритном центре школы «Абрау-Йога».

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

В Абрау-Дюрсо открыто множество ресторанов и кафе на любой вкус. Непременно стоит познакомиться с аутентичной кавказской кухней ресторана «Вилла Роз». Осетинские пироги, хачапури по-аджарски, наваристый суп чихиртма, аджапсандал из запеченных овощей – от одних названий пальчики оближешь.

Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо

Предложат вам на курорте и блюда из даров черноморского побережья, в том числе устрицы и мидии. Есть отменные рестораны французской кухни, а также фуд-корт.

Одна из настоящих изюминок Абрау-Дюрсо – это гастрономическая школа. Кулинарные мастера ресторанов Абрау-Дюрсо, а также приглашенные эксперты со всего юга России научат вас создавать изысканные закуски, горячие блюда и десерты разной сложности. Есть в Абрау-Дюрсо и школа юных поваров.

ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ШОУ

В самом центре Абрау-Дюрсо расположена уникальная Галерея света Абрау. Экспозицию составляют аудиовизуальные инсталляции, которые погружают зрителей в атмосферу творчества и искусства. Здесь же можно посмотреть мультимедийное 3D-шоу «Аз есмь лоза», созданное к 150-летию винного дома.

Фото: пресс-служба Абрау-Дюрсо

Ну и конечно, в Абрау-Дюрсо нужно совершать пешие прогулки по набережной озера и по терренкуру: различные живописные маршруты составляют от трех до 10 километров. Можно гулять самостоятельно, а можно взять гида.

Зимой на курорте можно кататься на коньках, а летом заниматься сапбордингом (гребля стоя) на озере Абрау, кататься на паруснике и скоростной яхте. Днем можно отдыхать на прекрасном галечном пляже на берегу Черного моря, а вечером смотреть на набережной озера Абрау светомузыкальное шоу фонтанов – самых больших в Краснодарском крае.

В какое бы время вы ни собрались в Абрау-Дюрсо, не забудьте завязать ленточку на дереве желаний. Ну и конечно, бросить монетку в море, чтобы снова сюда вернуться.