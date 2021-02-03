Через пять лет после смерти Жанны Фриске: Дмитрий Шепелев снова станет отцом

Телеведущий и его возлюбленная совсем недавно обзавелись шикарной квартирой в центре Москвы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дмитрий Шепелев принимает поздравления. Его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна.

Дмитрий Шепелев сообщил о скором пополнении в семье. Телеведущий рассказал в интервью PEOPLETALK о том, что в ближайшее время станет отцом второй раз. Дмитрий и его возлюбленная Екатерина Тулупова уже воспитывают детей от прежних отношений. У Шепелева растет сын Платон от Жанны Фриске, а у Кати - дочь Лада. Сейчас вся большая семья безмерно счастлива в ожидании малыша.

"Самое главное чувство - это, конечно, большая радость. Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе!", - рассказал телеведущий.

Он отметил, что чувствует себя спокойно и уверенно. С Платоном, по его словам, все было иначе. "Анализируя себя и свое поведение после рождения Платона, я определенно теперь могу сказать, что совершенно нет необходимости трястись над каждым вздохом и хрюком ребенка. Я так жил и не жалею об этом ни секунды, но понимаю, что может быть по-другому и совсем не хуже", - говорит Дмитрий.

Поведал он и о том, как Платон и Лада отреагировали на новость о прибавлении в семье. "Мы действовали очень аккуратно... Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение", - разоткровенничался Шепелев.

Он признался, что у него и его избранницы очень нежные и доверительные отношения. Дмитрий мечтает о большой семье. "Мы много смеемся. Я горжусь нами. Нашим общим ощущением мира. И не могу оторвать от Кати глаз. Я хотел бы большую семью. Для меня это означает не только много детей, большую ответственность, много забот, но и то, что я в состоянии позаботиться о них всех. И это очень вдохновляет. Я бы хотел, чтобы мои дети видели родителей, которые очень любят жизнь, друг друга, свое дело и любят их. Любят так же, как умеют любить дети, - искренне, непосредственно и с восторгом", - резюмировал Дмитрий.

Напомним, после смерти Фриске в 2015 году Шепелев недолго был один. Вот уже несколько лет он живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Об их романе впервые заговорили в 2016 году. Дмитрий познакомился с Екатериной в детском саду, куда они водили своих детей. "Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада - лучшие друзья с самого раннего возраста", - делился телеведущий. Через два года пара стала жить вместе. В 2019 году Дмитрий сделал предложение любимой. Они обручились. Сейчас пара обустраивает новую просторную квартиру для своей семьи в центре Москвы. Дмитрий называет ребенка избранницы своей дочерью. Лада - ровесница Платона.