Организаторы запретили спортсменам секс на Олимпийских играх

Совсем недавно стало известно, что Олимпиада в Токио этим летом все-таки состоится. Фото: Shutterstock

Совсем недавно стало известно, что Олимпиада в Токио этим летом все-таки состоится. А сегодня организаторы опубликовали правила поведения на ОИ-2020(1). Согласно им праздник спорта станет грустнее.

Прежде всего, запрещены тесные телесные контакты между спортсменами. Им надлежит соблюдать социальную дистанцию 2 метра, и из этого правила издание The Times делает вывод, что атлетам будет запрещен секс во время Олимпиады.

Скорее всего, так и будет. И это довольно большая проблема для организаторов и участников Игр. В олимпийских деревнях царят очень свободные нравы. Представьте себе тысячи разгоряченных соперничеством молодых людей и девушек, выплеск гормонов после побед, а иногда и поражений. Секс буквально растекается по корпусам, где живут спортсмены. Половые контакты едва ли не обязательный атрибут Олимпиад.

Организаторы об этом знают. Еще с 1980-х годов для спортсменов закупаются прнзервативы, и бесплатно раздаются в олимпийских деревнях. Контрацептивов вечно не хватает. Например, в 2000 году на Олимпиады в Сиднее закончились 70 тысяч презервативов, закупленных для спортсменов. Пришлось заказывать еще 20 тысяч. Сообщалось, что в Сочи-2014 заказывали партию в 100 тысяч презервативов. И это при том, что Зимние игры менее представительны, чем летние.

Что теперь будут делать организаторы Токио-2020(1) непонятно. С одной стороны закупка средств контрацепции - склонение к нарушению правил социальной дистанции. С другой - 88 процентам участников Игр не исполнилось еще и 30 лет, и их желание тесно общаться вряд ли можно будет остановить.

И на фоне этого запрета меркнут все остальные. А они тоже строгие - спортсменов ждут постоянные тесты на коронавирус, заполнение данных о своем здоровье в специальном приложении и ношение масок. Те же маски ждут и зрителей Олимпиады. Из-за них нельзя будет кричать и петь на трибунах, а поддерживать своих разрешено только аплодисментами.