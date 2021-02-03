"Мне не нужна жалость": дочь молится о больной раком Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Заворотнюк более двух лет борется со смертельным недугом. Почти два года назад звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали глиобластому. Это одна из самых агрессивных раковых опухолей, встречается не так часто. Проблема в том, что болезнь может протекать практически бессимптомно. С момента болезни жизнь актрисы и ее семьи разделилась на до и после. Супруг артистки Петр Чернышев работает на износ, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение и обеспечить любимой хороший уход. Старшая дочь Анастасии также старается внести свой вклад - она активно монетизирует свой блог.

Семье Анастасии Заворотнюк удается вот уже почти два года удается тщательно скрывать правду о состоянии онкобольной актрисы. Дочь 49-летней артистки является единственным человеком, к которому поклонники обращаются с вопросами. Дело в том, что она активно ведет блог и общается с фолловерами - рассказывает им про своего жениха и диеты, показывает ремонт роскошной квартиры, отвечает на личные вопросы. Подписчики каждый день интересуются у Анны тем, как обстоят дела с лечением актрисы, но девушка упорно молчит.

В ответ просит всех неравнодушных быть тактичными и не беспокоить ее вопросами о родительнице. Наследница артистки ответила, почему не хочет трогать эту тему. "Потому что это очень больно, и боюсь сотрясать воздух. Просто молюсь и верю... Говорить об этом нет смысла. Мне не нужна жалость, я просто хочу, чтобы мама была здорова и находилась рядом. Благодарна каждому, кто дает мне поддержку, добро и свет, не задавая вопросов", — подчеркнула 25-летняя Анна.

Стоит отметить, что фолловеры не раз просили девушку показать свежие фотографии ее мамы. Анна этим крайне возмущена. "А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные существуют личности. Проявите эмпатию", - сокрушалась она.

Напомним, Анастасия Заворотнюк перенесла две операции, пыталась лечить онкологию за границей, но в итоге семья решила, что в России будет лучше. Актриса прошла несколько курсов химиотерапии и реабилитацию. Близкие звезды все это время настаивали и настаивают на том, что артистка хочет сохранить свое право на личную жизнь. В августе 2020 года стало известно, что больную раком артистку начали лечить экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток. Она изготовлена специально для нее. Родные звезды выбрали метод, предложенный врачами Санкт-Петербурга.