Кэти Перри и Орландо Блум назначили дату свадьбы

Кэти Перри и Орландо Блум решили пожениться. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кэти Перри и Орландо Блум решили больше не тянуть со свадьбой. Звезда шоу-бизнеса и голливудский актер уже не раз переносили бракосочетание из-за пандемии. Но теперь они поняли, что ждать у моря погоды бессмысленно – и решили пожениться как можно скорее.

Певица и актер вместе четыре года. В 2019 году они объявили о помолвке, а летом 2020-го собирались пожениться. Но из-за пандемии COVID-19 свадьбу пришлось отложить. Кэти планировала пышное торжество в начале лета: она собиралась устроить праздник в Японии и пригласить на него друзей и родных. Теперь они снова планируют бракосочетание, но в более скромном, «урезанном» варианте. Торжество пройдет в ближайшие месяцы в Санта-Барбаре (Калифорния), где живут Кэти и Орландо. Об этом друг семьи рассказал изданию Star Magazine.

В августе прошлого года Кэти Перри стала мамой: 36-летняя певица родила 44-летнему Орландо дочь. Девочку назвали Дейзи Дав. О счастливом событии пара сообщила в Инстаграме UNICEF, послами которой они оба являются. Новоиспеченные родители опубликовали черно-белый снимок крошечной ручки новорожденной Дейзи.

- Мы буквально на седьмом небе от счастья и переполнены любовью и восхищением от того, что у нас родилась здоровая дочка, - написали Кэти и Орландо.

Для Кэти это первый ребенок, а вот Орландо уже воспитывает 10-летнего сына Флинна от первой жены — супермодели Миранды Керр. Кэти и Орландо познакомились в 2016 году на вручении премии «Золотой глобус». Через год пара официально объявила о своем разрыве. А в 2018-м, после новогодней вечеринки в Японии, они снова сошлись.

Кэти - одна из самых известных поп-звезд планеты. В 2019 году она заработала 57,5 миллионов долларов и заняла четвертую строчку в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых исполнительниц мира, пропустив вперед Тейлор Свифт, Бейонсе и Рианну. Но и это не рекорд — в 2015 году она была на первой строчке рейтинга Forbes с доходом в 135 миллионов долларов.

Заработки ее жениха гораздо скромнее, хотя в свое время он получал неплохие гонорары за "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря". Сейчас же карьера актера далеко не на взлете. После развода с супермоделью Мирандой Керр – самым красивым «ангелом» Viсtoria's secret – Блум долгое время не был замечен в серьезных отношениях.