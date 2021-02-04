Сын чемпиона мира по хоккею задержан с наркотиками

Вадим Вахрушев шёл по стопам своего легендарного отца, но в 19 лет неожиданно бросил спорт

В Москве задержан 34-летний Вадим Вахрушев - сын известного хоккеиста и звезды московских Крыльев Советов Виктора Вахрушева. Патрульные обратили внимание на странного мужчину и на всякий случай остановили его для проверки документов. Состояние прохожего вызвало ещё больше подозрений, обыскав его, полицейские нашли в кармане свёрток с неизвестным веществом, пакетик изъяли и отправили на экспертизу.

— У 34-летнего уроженца Москвы был изъят полимерный свёрток с веществом, согласно исследованию, данное вещество содержит в своём составе героин - диацетилморфин, общей массой более 2 грамм, — сообщил источник kp.ru.

На Вадима Вахрушева завели уголовное дело, сам мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. Следователям предстоит выяснить, кто продал ему наркотики.

Напомним, что отца задержанного - Виктора Вахрушева - пригласили в московские Крылья Советов в 1972 году, разглядев в юноше большой потенциал. И игрок полностью оправдал надежды своих наставников, став вместе с командой Чемпионом Советского Союза, обладателем Кубка страны и даже дважды Чемпионом Мира среди молодёжных сборных. Помимо этого было немало побед на Кубках Европы. Завершив спортивную карьеру в качестве хоккеиста, Вахрушев старший продолжил передавать свой опыт в качестве тренера детской спортивной школы Крыльев. И в первый же год наставник вывел клуб в Суперлигу.

Фундаменту, заложенному отцом, для старшего сына можно было позавидовать. Вадим с детства учился хоккею и показывал неплохие результаты в спорте. С 10 лет мальчик участвовал в открытых чемпионатах Москвы. Многие сулили ему успешную карьеру под стать отцу. Но в 19 лет молодой человек забросил клюшку и пропал из команды. Порой до одноклубников долетали слухи, что парень пошёл по наклонной. Но никто толком ничего не знал о Вадиме.