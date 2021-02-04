Если угрозы носят реальный характер, стоит максимально узнать информацию о долге и звонящем, чтобы составить обращение с полными данными Фото: Shutterstock

Сегодня, как никогда, видна разница между профессиональным рынком взыскания и «чёрными» коллекторами. Однако вам, мне и любому другому потребителю все равно, кто ему звонит, важно лишь одно как это делается.

Существует насколько сценариев и для каждого есть свои «правила поведения».

Что нужно знать

Деятельность по взысканию регламентируется 230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Реестр коллекторских агентств ведёт Федеральная служба судебных приставов.

Согласно закону коллекторам запрещено:

1. Превышать частоту личных встреч (не более 1 раза в неделю), телефонных переговоров (не более 2 раз в неделю), SMS-сообщений (не более 4 раз в неделю);

2. Осуществлять с Вами взаимодействие в нерабочее время – по будням с 22:00 и до 08:00 и по выходным с 20:00 до 09:00;

3. Вести диалог с третьими лицами;

4. Использовать ненормативную лексику;

5. Угрожать применением физической силы;

6. Вводить в заблуждение;

7.Наносить вред имуществу;

8. Оказывать психологическое давление.

Если хоть на один их этих пунктов, Вы ответили утвердительно, то стоит незамедлительно начать готовить жалобу.

Куда жаловаться?

1. ФССП принимает жалобы на действия по взысканию

2. СРО «НАПКА» Принимает жалобы на коллекторские агентства. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке.

3. ЦБ РФ принимает жалобы на банки и МФО

4. Правоохранительные органы принимают заявления, если заёмщик столкнулся с причинением вреда жизни или имуществу.

Сценарий 1

Я ничего не должен

Шаг 1

Стоит внимательно выслушать коллектора, записать или запомнить организацию, которую он представляет, а также фамилию и имя, разыскиваемого должника.

Не лишним будет узнать и название кредитной организации, перед которой образовался долг.

Шаг 2

Обьяснить коллектору, что Вы не тот, кто ему нужен и попросить исключить Ваш номер из базы.

Не лишним будет отправить письмо по электронной почте с данной просьбой, а также уведомить кредитора об этой ошибке.

Шаг 3

Если звонки продолжаются, то стоит составить обращение.

Сценарий 2

Коллектор мне угрожает

Шаг 1

Если угрозы носят реальный характер, стоит максимально узнать информацию о долге и звонящем, чтобы составить обращение с полными данными.

Шаг 2

Проверить состоит ли организация в реестре ФССП. Как правило, если речь идёт об угрозах, то данные действия совершают «чёрные»коллекторы, с которыми стоит прекратить всякое взаимодействие.

Шаг 3

Незамедлительно составить жалобу и отправить ее в ФССП, написать заявление в правоохранительные органы, если есть риск, что угрозы перейдут в действия.

Не смотря на шлейф негатива, профессиональный коллектор никогда не перейдёт на повышенный тон, на нагрубит, не позвонит ночью, не будет угрожать, никогда не возьмёт деньги наличными. При этом он в начале диалога всегда представится, окажет содействие с погашением за счёт составления индивидуального плана, будет вести разговор в деловом стиле.