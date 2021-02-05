Как актер фильма «Подольские курсанты» создает в калужской глубинке сельский театр

Глеб Данилов создает в калужском селе театр Фото: из личного архива

Село Льва Толстого Калужской области - 170 километров от Москвы, 3,8 тысячи жителей. Именно здесь открылся первый в России негосударственный сельский театр. Он так и называется - «Театр Села».

Создал театр 26-летний актер, исполнитель одной из центральных ролей в фильме «Подольские курсанты», Глеб Данилов:

Он и сам уроженец Калужской области. Играл на сцене московского театра "Et cetera", а в 2018 году покинул его ради съемок в фильме «Подольские курсанты», где исполнил роль курсанта Славика Никитина. А затем вернулся на малую родину. Тогда и родилась идея сельского театра.

Глеб Данилов в роли Славика Никитина в фильме «Подольские курсанты» Фото: студия Военфильм

- Несмотря на всю сложность нашего проекта, его основатели — это жители села, которые давно просили сделать здесь театр, - говорит Глеб.

Вырос театр на базе сельского досугового центра. По будням здесь будут продолжать работу творческие кружки для местных ребят - сейчас занятия посещают около 200 детей. Для них работают около 10 направлений на любой вкус: от танцев до борьбы, от гимнастики до гитары. А выходные дни в здании будут идти профессиональные спектакли малых форм, творческие вечера артистов и писателей.

13 декабря в Театре Села был показан первый детский спектакль «Теремок» Фото из архива калужского театра кукол

- На первый спектакль «Теремок» билеты раскупили моментально и наш крохотный зальчик принял своих первых маленьких зрителей, - вспоминает Глеб. - Желающих было больше, чем мы предполагали и даже пришлось делать второй спектакль часом позже.

Постановка «Под крылом самолета» воспитанников детского центра при театре села Фото из архива центра

Среди тех, кто откликнулся на идею сельского театра и поддержал проект - фронтмен группы ЧИЖ и Co Сергей Чиграков:

- Это совершенно уникальный проект, не только потому что это первый в России зарегистрированный негосударственный сельский театр, но и потому что этот маршрут может стать отличным объектом для посещения всего туристического комплекса, - считает он.

Потенциал у места действительно есть. Село находится напротив древнего монастыря Тихонова Пустынь, неподалеку от музея-диорамы «Стояние на реке Угре 1480 г.» - места исторические и востребованные у туристов.

Село Льва Толстого Калужской области Фото: Сергей Макаренков

Но чтобы театр мог продолжать работу - нужен срочный ремонт. Старому зданию сельского досугового центра требуется немедленная реконструкция.

- Часть театра, которая ожидает расширения, находится в аварийном состоянии. Сейчас наша задача – сделать реконструкцию здания. Уже готов проект, под который ищем меценатов, - говорит Глеб.

Одно крыло здания требует срочной реконструкции Фото из архива театра

На сцене готовы выступать как талантливые местные ребята, так и приглашенные со стороны профессиональные команды. Уже весной организаторы планируют открыть театральную студию для детей. Сейчас Театр работает как антрепризная площадка, а после ремонта будет сформирован постоянный коллектив, который начнет выпускать собственные спектакли.

Между тем, сам Глеб продолжает параллельно сниматься в кино: скоро его можно будет увидеть в популярном сериале "Ивановы-Ивановы" в роли тракториста Петрова.

- Я не московский человек, живу и прописан в селе. Но график построен таким образом, что и Москва меня не отпускает: живу в поезде, творю в селе, работаю в столице, - рассказывает актер.

ВАЖНО

Поучаствовать в судьбе театра и поддержать уникальное начинание может каждый. Коллектив разместил сбор на платформе народного финансирования.

- Мы будем рады любому вниманию людей, которые захотят поучаствовать в судьбе проекта. Будем рады любой помощи как в виде стройматериалов, так и доброму слову. Приглашаем Вас к нам в гости! Мы здесь основательно и надолго, - уверен Глеб Данилов.

СКАЗАНО

Поддержку проекту уже оказали многие артисты:

Надежда Бабкина

- В селе Льва Толстого на исторической Калужской земле создан, по моему мнению, единственный сельский театр «Театр Села»! Мне думается, что мы должны обратить на него внимание! Там собрались энтузиасты, которые хотят помочь развитию культуры на селе. Сейчас я обращаюсь к нашим деятелям культуры: эстрадным, рокерам, театралам и меценатам - давайте поддержим проект. Помещение маленькое и требует реконструкции. Нужно совсем немного, чтобы проект состоялся. Это привлечет людей в глубинку, создаст живой интерес к посещению таких мест не только в Калужской области, но и по всей России!»

Александр Панкратов-Черный:

- Я родился и вырос в селе, где не было ни клуба, ни комсомольской организации, поэтому идея Театра Села замечательная, я ее не только поддерживаю, но и готов сотрудничать!

Александр Михайлов:

- Дело это непростое, это титанический труд что делает руководство сельского театра. Всегда рад помочь, я сам знаю, что такое жизнь в сельской местности, и всегда для «Театра Села» буду рядом.

В старой части здания «Театра Села» до 2019 года располагался аптечный пункт Фото из архива театра

Андрей Державин:

- Глеб делает удивительное дело. Я считаю, что, если в нашей стране будет как можно больше таких людей и учреждений будет только лучше.

Евгений Маргулис:

- В селе Льва Толстого есть уникальный проект «Театр Села» ребятам просто необходимо помочь, чтобы развивать сельскую местность, работали все направления игрались спектакли и устраивались интересные концерты. Тогда жизнь в стране заиграет новыми красками!