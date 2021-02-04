«Бузова не оценила»: Калашникова рассказала, как увела у Ольги жениха-миллионера

Анна Калашников и Иван Семенов. Фото: Личный архив

Анна Калашникова стала гостьей шоу «Алена, блин!» и рассказала журналистке Алене Жигаловой о своём будущем муже. Им оказался 33-летний банкир и чемпион мира по боулингу Иван Семенов. Бойфренд певицы молод, хорош собой, а главное- никогда не был женат.

- Ваня ухаживал за Олей Бузовой. Подарил ей очень дорогие серьги Графф, которыми она до сих пор гордится. Но Оля его не оценила ,- призналась Жигаловой Калашникова.

Недавно Ольга Бузова пышно отметила свой день рождения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам певицы, Иван - первый мужчина, знакомство, с которым произошло по ее инициативе. Раньше, по словам Калашниковой, кавалеры сами искали с ней встреч и делали первые шаги.

- Мы с Ваней и раньше виделись на различных закрытых мероприятиях, а тут я поймала его заинтересованный взгляд на себе и сама подошла к нему, заговорила. Так мы подружились. Мы уже второй год вместе. На новогодних каникулах отдыхали в Дубае. Ваня подарил эту поездку не только мне, но и моей семье - родителям и моему сыну Дане, - рассказала «Алене, блин!» Анна Калашникова.

Иван Семенов - банкир, главное его хобби - боулинг. Фото: Личный архив

Напомним: недавно артистка получила в подарок от своего возлюбленного бриллиантовое кольцо и сказала ему «Да!».

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