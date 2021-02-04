Врач-онколог рассказал, стоит ли прививаться от коронавируса больным раком

Перед вакцинацией препаратом ГамКовидВак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для онкологических пациентов риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и летального исхода примерно в 2 раза выше, чем для обычных людей. О том, можно ли и нужно ли прививаться от ковида тем, кто борется с онкологией, и какие здесь есть нюансы, «Комсомолке» рассказал заместитель главного врача по онкологии Пироговского центра, врач-онколог и гематолог, доктор медицинских наук Владислав Саржевский.

Исследований нет, остается поверить экспертам

- Современная медицина строится на тех доказательствах, которые получены в процессе клинических исследований. К сожалению, пока нет исследований, которые могли бы давать рекомендации относительно вакцинации от COVID-19 для онкологических пациентов. Здесь можно говорить только о мнении экспертов, а этот уровень имеет самую низкую доказательность, - говорит Владислав Саржевский. – Однако, исходя из цифр тяжелых осложнений и смертности от ковида у пациентов с онкологией (а они в 2 раза выше, чем в основной популяции), – вакцинация нужна.

Пока что не решены две проблемы, связанные с вакцинацией от коронавируса больных раком. Первая проблема – это эффективность применяемой сейчас вакцины от коронавирусной инфекции, а вторая – ее безопасность.

- Если говорить об эффективности, то у большинства онкологических пациентов, особенно у тех, которые получают химиотерапию, снижено количество так называемых плазматических клеток. А это клетки иммунной системы, которые вырабатывают антитела, в том числе к COVID-19. Угнетение кроветворения, которое связано как с химиотерапией, так и с опухолью, снижает вероятность того, что будет выработано достаточное количество антител после прививки. Если «Спутник V» приводит к выработке антител у 90 % здоровых людей, то существует вероятность, что у пациентов с онкологическими заболеваниями эта цифра будет ниже, - говорит Владислав Саржевский.

Вторым идет вопрос безопасности. Теоретически вакцинация может ослабить иммунную систему онкологических пациентов, считает эксперт.

- Первейшая задача для иммунной системы онкологического больного – это борьба с раком. Соответственно, если вакцина ослабляет иммунную систему онкологического пациента, то можно в теории ожидать прогресса опухоли. Это предположения, доказательств нет, но результаты мы увидим, когда будут проведены соответствующие исследования.

- Но может, есть люди, которым стоит рассмотреть возможность привиться, учитывая опасность сочетания рака и ковида?

- «Рак» - это очень широкое понятие. Есть онкологические пациенты, которые прошли лечение несколько лет назад и заболевание сейчас в ремиссии. А значит, пациент не проходит химиотерапию, его иммунную систему не ослабляет растущая опухоль. Таким пациентам вакцинация не навредит. И такой группе пациентов можно посоветовать идти в поликлинику и делать прививку, проконсультировавшись со своим врачом.

Вторая группа пациентов – те, кто нуждается сейчас в противоопухолевом лечении. Проведение противоопухолевого лечения (химиотерапия, лучевая терапия, операция) может значимо ослабить иммунную систему. С одной стороны в этой ситуации существует вероятность более тяжелого течения вирусной инфекции, а с другой – можем столкнуться с низкой эффективностью и неизвестным профилем безопасности вакцинации. В любом случае, на мой взгляд, стоит рассматривать таких пациентов как кандидатов на вакцинацию, тщательно оценивая соотношение потенциальной пользы и возможные риски. Важно помнить, что решение здесь должно приниматься вместе с врачом и индивидуально.

Доктор медицинских наук, врач-онколог и гематолог Владислав Саржевский. Фото: pirogov-center.ru

- Для кого степень риска наиболее высока?

- Есть группа онкогематологических заболеваний, где злокачественная клетка может развиваться в костном мозге, там, где как раз и формируется иммунная система. Это группа больных, у которых самая высокая летальность от коронавирусной инфекции. И с этими пациентами высока вероятность того, что вакцинация просто не даст того эффекта, к которому она призвана, не будет выработки достаточного уровня антител. Но и здесь решение о том, проходить ли вакцинацию, должно приниматься индивидуально в тандеме с лечащим врачом. Быть может, стоит подождать, если пациент в состоянии соблюдать длительную изоляцию и не нуждается в визитах к врачу. А быть может, как раз предстоит серьезный этап лечения, и ранее у пациента не было проблем с вакцинацией. Тогда, возможно, стоит рассмотреть вариант привиться от коронавируса.