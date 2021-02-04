Врач-онколог рассказал, когда вирус особенно опасен, а когда – помогает вылечить рак

Некоторые вирусы могут использоваться наукой и медициной во благо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне всемирного дня борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, о вирусе на службе у медицины и об опасностях сочетания онкологии и COVID-19 «Комсомолка» поговорила с заместителем главного врача по онкологии Пироговского центра, врачом-онкологом и гематологом, доктором медицинских наук Владиславом Саржевским .

Наиболее высокая летальность от ковид – среди пациентов, страдающими злокачественными новообразованиями системы кроветворения

- Онкогематологические заболевания изначально начинаются либо в костном мозге, а именно там развиваются клетки, большинство из которых отвечают за правильную работу иммунной системы, либо опухоль у онкогематологических пациентов может начинаться в лимфатических узлах, в которых тоже происходят значимые процессы, ответственные за иммунитет. Именно поэтому такие злокачественные опухоли наиболее опасны ввиду значимого приобретенного дефекта иммунной системы, что и предполагает более тяжелое течение любой вирусной инфекции, в том числе и COVID-19. В ряде случаев вирусы настолько опасны для этих пациентов, что могут привести к фатальным осложнениям, - говорит Владислав Саржевский.

- Не так давно «Комсомолка» писала об онкологическом пациенте, состояние которого улучшилось после того, как он переболел ковидом. Заговорили даже о том, что, мол, коронавирус может помочь в борьбе с раком.

- Заболевание коронавирусной инфекцией не способствует излечению от злокачественной опухоли. Это абсолютно точно. В этом случае можно предположить токсичное воздействие вируса на костный мозг. Одна из моих пациенток, которая страдает заболеванием «истинная полицитемия», эта болезнь характеризуется повышенным количеством эритроцитов, также как в ряде случае, и лейкоцитов, и тромбоцитов в крови. Мы как гематологи даем таким пациентам препараты, которые снижают уровень этих показателей. Так вот, в тот период, когда пациентка заболела коронавирусной инфекцией, высокий уровень гемоглобина, тромбоцитов и лейкоцитов исчез. То есть вирус, в том числе поражая костный мозг, приводит у таких пациентов к снижению негативных показателей на определенном этапе, но это не излечение, а результат токсического воздействия. Когда у этой пациентки коронавирус ушел из организма, показатели крови снова начали расти.

Доктор медицинских наук, врач-онколог и гематолог Владислав Саржевский.

Чудеса медицины: как вирус помогает лечить онкологию

Действительно, определенные вирусы могут использоваться наукой и медициной во благо. Есть некоторые методы лечения рака, при которых вирусы используются как дополнительное средство воздействия на опухоль, поясняет эксперт.

- Сейчас очень много говорят об иммунотерапии злокачественных новообразований. В научном сообществе обсуждаются методы, которые бы позволили улучшить ее эффективность, - рассказывает Владислав Саржевский. - Здесь работа идет, в том числе, над такими нестандартными методами, как инфицирование опухоли вирусом. Это направление в науке получило название «онколитическая виротерапия». При помощи вируса в опухоли вызывается воспаление, что повышает ее восприимчивость к иммунотерапии. Но это еще только эксперимент.

Есть и апробированный метод лечения рака, в котором используются вирусы. Это CAR-T терапия. Этот метод лечения зарегистрирован и работает в Европе и США, у нас он пока используется в рамках клинических исследований у детей с онкогематологическими заболеваниями.

- CAR-T терапия используется для того, чтобы спасать онкологических пациентов, для которых оказались не эффективны все предыдущие методы лечения. На первом этапе кровь разделяют на компоненты и получают определённое количество нормальных лимфоцитов. Далее в полученную клетку вводят векторы вирусов (инструменты, которые используются для того, чтобы доставить нужный генетический материал в клетки, - прим. ред.). Эти векторы позволяют настроить лимфоцит человека на борьбу с опухолью. Перестроенный таким образом лимфоцит вновь возвращают пациенту и эта новая CAR-T клетка ведет целенаправленную борьбу с опухолью, - говорит Владислав Саржевский.

Доживем ли мы «до своего» рака?

Чем дольше мы живем, тем выше вероятность заболеть раком. Чем старше человек, тем слабее его иммунная система и выше вероятность, что какая-то из клеток, которая встала на путь опухолевой мутации, не будет распознана иммунной системой, не будет уничтожена и сможет развиваться дальше.

- Может ли каждый человек дожить до своего рака в глубокой старости? Такая вероятность существует, но не надо забывать о том, что по статистике большинство людей в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Онкология – на втором месте в печальной тройке лидеров по смертности. На третьем – инфекционные заболевания, - напоминает Владислав Саржевский.

Правила безопасности: нет алкоголю и ожирению

- Не заболеть раком помогут самые тривиальные рекомендации, но они же и самые эффективные и доступные любому человеку, - считает врач-онколог. - Иммунную систему лучше всего поддерживает здоровый образ жизни и здоровое питание. Люди, которые ведут активный образ жизни, кто не нагружают себя тяжелой пищей и алкоголем, имеют более сильную иммунную систему, а соответственно у них ниже вероятность заболеть раком. Классический пример, рак молочной железы. Это самая распространенная злокачественная опухоль у женщин. Здесь четко известны факторы риска: это алкоголь и ожирение. Если жить таким образом, чтобы давать своей иммунной системе быть более здоровой, то мы значительно снижаем риск этого заболевания.

Особое внимание: онкопациенты в ковид могут дольше носить в себе коронавирус

- Есть риск того, что у онкологического пациента, заболевшего коронавирусом, вирус будет сохраняться в организме дольше, чем у обычных людей, - говорит Владислав Саржевский. - Это нужно учитывать и не пытаться по собственной инициативе закончить лечение, выходить на улицу, начинать активно работать. Есть вероятность и того, что контагиозность, то есть заразность, у онкологических пациентов, заболевших COVID-19, может быть выше, чем у других людей. И особенно внимательными нужно быть онкогематологическим пациентам. Они в самой высокой группе риска, а врачам по возможности стоит использовать те методы лечения, которые не сильно угнетают иммунную систему.

Для больных раком важно:

— правильно носить и регулярно менять индивидуальные средства защиты;

— соблюдать социальную дистанцию.

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