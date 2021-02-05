Константин Эрнст - о задачах телевидения: Жизнь важнее, чем рыбалка

Константин Эрнст Фото: Первый канал

В субботу, 6 февраля, у генерального директора Первого канала большой юбилей. У руля исторически самого первого канала страны он c 1999-го. Почти 10 лет назад Константин Эрнст произнес свою ставшую знаменитой в профессиональных и не только кругах «каннскую речь»: в октябре 2011 года он выступил на международном телерынке MIPCOM и спрогнозировал развитие ТВ на ближайшие годы. По случаю 60-летия главы Первого канала «КП» вспоминает фрагменты того выступления - практически все сказанное тогда сбылось, либо актуально до сих пор.

«Главный герой-протагонист в самых успешных [сериальных] проектах десятилетия - это фрик. В какой бы социальной среде он ни находился. Доктор Хаус из одноименного сериала, доктор Лайтмэн из «Обмани меня», Хэнк Муди из «Калифорникейшн»... (а также Меглин из «Метода», Артем из «Триггера», если вспомнить последние сериалы Первого канала. - Ред.).

Зритель подсознательно всегда пытается ассоциировать себя с главным героем. Ассоциация с фриком кажется парадоксальной. Но она весьма симптоматична. Человек ассоциирует себя с героем, который легко и свободно нарушает все правила, существовавшие до этого. Фрик на телеэкране делает то, чего внутренне желает телезритель».

«Когда говорят, что интернет убьет телевидение, это глупость. Современный телевизионный канал - это не способ распространения, это контентная команда. Будем ли мы распространяться аналоговыми передатчиками, цифровыми сетями, через интернет либо другими способами - это совсем не важно. Каждое десятилетие будет приносить новый вид транспорта. Нам надо будет просто учиться ездить на новой лошади».

«Люди, родившиеся после 1980 года, не готовы проводить весь вечер у телевизора. Многие из них не в состоянии просмотреть часовую программу до конца. Синдром рассеянного внимания - диагноз этого поколения. Это не плохо, это факт».

«Ничто, кроме литературы, кино и телевидения, не способно объяснить людям время, в котором они живут, дать коды поведения в той или иной ситуации, рассказывать об окружающем мире и сохранять баланс представлений о добре и зле. Так устроена психика homo sapiens».

«Телевидение, спасаясь от агрессии интернета, пытается отсепарировать интересы аудитории, создавая десятки и сотни каналов узкой специализации - про рыбалку, охоту, кулинарию и все что угодно. Но эти многочисленные новые каналы не в состоянии сделать то, что могут и обязаны сделать большие. Они должны объяснить новое время вашей жизни. В конце концов ваша жизнь важнее, чем ваша рыбалка».

ФАКТЫ БИОГРАФИИ

Знаете ли вы, что юбиляр...

...окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета и даже защитил кандидатскую диссертацию;

...около двух лет работал в программе «Взгляд» - был интервьюером, сценаристом и режиссером;

...в 1990-е пять лет выпускал «Матадор» - рейтинговую программу о культуре, где рассказывал о кинофестивалях, режиссерах, высокой моде;

...продюсировал знаменитый «Русский проект» - серию роликов социальной рекламы и все три сезона «Старых песен о главном»;

...как кинопродюсер снял десятки нашумевших фильмов - от легендарного «Ночного Дозора» до грандиозного «Союза спасения»;

...организовал и провел «Евровидение-2009» в Москве и церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр-2014 в Сочи.