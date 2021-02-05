Был. Ушел. Вернулся

Жизнь доказывает, что иногда конец - совсем не конец, а просто антракт перед вторым отделением спектакля под названием «семейная жизнь». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ледники растаяли, мамонты облысели, люди научились добывать огонь и заказывать еду онлайн, а в жизни Андрея и Лены, как казалось, ничего не меняется со времен свадьбы. Вот уже 14 лет они жили, как многие приличные семьи: в понедельник - на работу, в субботу - в ресторан, летом - к морю. Собаку купили, ипотеку закрыли, в шкаф повесили три норковые шубы. Ячейка общества состоялась. Подглядывая сквозь идеально ровный забор на их безукоризненную жизнь, соседи дохли от зависти, сами же Лена и Андрей умирали со скуки.

И ТОГДА ИХ СТАЛО ТРОЕ

Как известно, однообразие утомляет, многообразие раздражает, и только безобразие способно разрядить обстановку и расставить вещи в том самом хаотичном порядке, который ведет к непоправимым изменениям.

В сентябре в семье Андрея и Лены произошло пополнение - их стало трое: Андрей, Лена и Светлана, девушка лет тридцати с глазами коньячного цвета.

О том, что стандартная двусоставная модель семьи превратилась в пресловутый треугольник, Лена догадалась не сразу. Только спустя полгода сквозь равномерное позвякивание чайных чашек, подаренных еще на свадьбу, стали пробиваться тревожные сигналы SOS. Круглосуточные СМС, пять новых рубашек, купленных на резко появившейся командировке в Риме, и ночные звонки с тяжело дышащим на том конце провода кем-то... Лена могла бы оправдать и звонки эти, и СМС, но какая, к чертям собачьим, командировка в Рим, если он дальше Вологды по работе не ездил, да и резкими в его размеренной жизни были только резко упавшее зрение и икота.

БУДУ ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ

Лена была приличной женщиной. Даже очень приличной. Скандал мужу закатывать не стала - пожалела посуду. Она просто взяла бутылку виски и поехала к подруге Кате. Обрыдав ей всю жилетку, она выпила привезенное виски, Катину початую бутылку кьянти и оставшийся с Нового года мартини.

Наутро Леночка собрала развалившуюся на части голову, не подошедшие детали выбросила и получила обновленную модель свободной и независимой женщины, способной на смелые решения. «Буду жить для себя, - решила она. - Разводиться не стану: суды сведут меня с ума. Вещи отправлю ему с водителем, и пусть катится колбаской по Малой Спасской».

Иногда Золушке для решения проблем нужна не фея-крестная с волшебной палочкой, а старый добрый приятель Джек Дэниел.

МНОГО ЛЮБВИ И ТЕПЛЫЕ БУЛОЧКИ

Андрей переехал жить к Светлане. Изредка звонил Лене с целью предложить помощь, а на самом деле хотел услышать рыдания и мольбы о возвращении в семью. Мечтал, как, идя по улице, увидит ее грустную, с опухшим от слез носом и нервно дергающимся глазом, спешащую на работу... Но куда там. Она то не брала трубку, то просила перезвонить попозже, иногда мычала что-то неразборчивое типа «...не могу сейчас говорить, я на массаже...»

Какое бесстыдство, думал он, все женщины одинаковые. От нее муж ушел, а она оголилась и на массаж пошла. Да еще ведь небось и эротический. Наверняка к какому-то азиату...

Но глубоких переживаний в том мужском сердце не было. А какие могут быть волнения, если теплая и безотказная Светочка всегда рядом? Улыбается в партере театра, загорает в соседнем шезлонге, стучит по тротуару новыми каблучками, приносит утром теплую булочку и кофеек? Но самым большим преимуществом любовницы, по его мнению, были не беззаботность и кураж, а то, что с ней можно было обсуждать недостатки жены. Ха! Попробуй-ка с женой обсудить недостатки любовницы... То-то же. А тут - очень даже запросто. Так и жили.

МАНЯЩАЯ КРАСИВАЯ ГАВАНЬ

Спустя год и два месяца Андрей вдруг вернулся домой. Открыл своим ключом дверь, оставил чемодан в прихожей, молча прошел в гостевую комнату и лег на диван умирать. Улыбчивая и заботливая Светочка его бросила. Лена посмотрела на Андрея и решила не трогать, ну разве что если умрет - уж только тогда. Но он выжил. Буквально через пару дней вышел к завтраку и попросил чаю с двумя кусочками сахара. Нарезая хлеб, заметил, что ножи очень острые. Внутри неприятно разволновался по этому поводу, а вслух восхитился внешним видом жены - и волосы блестящие, и улыбка свежая, и лицо какое-то другое, румяное, что ли... С чего бы?

Он ведь не знал, что после ухода мужа у Лены началась новая жизнь - йога, театры, массажи и спа. Как оказалось, очень веселая и необременительная жизнь никому ничем не обязанной женщины. И вроде кто ж мешал быть такой в браке? Никто. Просто свежий ветер, просто чувство свободы. Всего-то.

В глазах Андрея она теперь выглядела иначе - уже не стареющий причал, с которого хочется уплыть, но манящая красивая гавань... Лена, в свою очередь, не понимала, как такого прекрасного мужчину можно бросить. Он же добрый и щедрый, в профиль почти Аполлон, а анфас так вообще молодой Абдулов...

Через неделю после возвращения блудного мужа заново склеенная семья полетела топтать пляжи Кубы. Жизнь доказывает, что иногда конец - совсем не конец, а просто антракт перед вторым отделением спектакля под названием «семейная жизнь».

А как бы вы, интересно, поступили в подобной ситуации? Смогли бы начать с начала?