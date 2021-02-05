"Мы восхищаемся его силой и смелостью": Байдены благословили мемуары сына

Хантер Байден – младший ребенок в семье и единственный сын Джо Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, написал мемуары, которые должны выйти в свет в апреле этого года.

Законы США запрещают близким родственникам действующего президента извлекать любые формы коммерческой прибыли от использования его имени. Книги и мемуары должны также проходить проверку спецслужб на предмет неразглашения секретной информации.

Вопрос о подобной проверке был задан журналистами пресс-секретарю президента Джен Псаки.

- У меня есть заявление от Джо и Джил Байденов, которые они сделали в частном порядке как родители Хантера, – сказала Псаки и зачитала его текст:

«Мы восхищаемся силой и смелостью нашего сына Хантера, который намерен открыть рассказать о своей зависимости, чтобы другие могли увидеть себя в его рассказе и обрести надежду».

И на этом пресс-секретарь предпочла закончить разговор, добавив:

- Это книга о его жизни, и на этом я остановлюсь.

Хантер Байден – младший ребенок в семье и единственный сын Джо Байдена. Его супружеские и внебрачные связи, алкоголизм и наркомания, участие в сексуальных оргиях и коррупционных схемах неоднократно становились поводом для громких скандалов и расследований.