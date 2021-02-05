«Может перечеркнуть достигнутые успехи»: чем обернется введение пошлин на экспорт зерна?

Константин Бабкин, лидер "Партии Дела", президент Ассоциации производителей специальной и сельхозтехники "Росспецмаш"

Федеральное правительство попробует снизить цены на социально важные продукты, сделав их экспорт менее выгодным. Так, с 15 февраля поставки пшеницы за рубеж планируется обложить пошлиной в размере 25 евро за тонну зерна, а с 1 марта она будет повышена до 50 евро. С 15 марта начнут действовать экспортные пошлины на кукурузу (25 евро) и ячмень (10 евро за тонну). Срок действия пошлин - до 30 июня. В настоящее время разрабатывается механизм определения экспортной пошлины, которая будет действовать с 1 июля 2021 года. Но участники отрасли сомневаются в эффективности принятых мер.

«В последние годы наше сельское хозяйство развивалось достаточно активно. Россия несколько лет подряд демонстрировала рекордный урожай зерновых, производство свинины и мяса птицы. Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Было достигнуто серьезное развитие сельхозмашиностроения. Наши машины экспортируются в 40 стран мира, занимают доминирующие позиции на внутреннем рынке, на рынках ряда других стран, - сообщил в пресс-центре «Комсомольской правды» лидер «Партии Дела», президент Ассоциации производителей специальной и сельхозтехники «Росспецмаш» Константин Бабкин. - Не скажу, что уровень жизни на селе начал повышаться, но, по крайней мере, остановилось падение уровня жизни наших крестьян. И на таком фоне принимается решение, которое может затормозить дальнейшее развитие сельского хозяйства и, может быть, даже отчасти перечеркнуть достигнутые успехи».

Днем ранее политик изложил свое видение вопроса в письме, которое направил в адрес главы кабмина России Михаила Мишустина. По расчетам экспертов, из-за введения экспортных пошлин на зерно отечественные аграрии в текущем сельскохозяйственном году (до июня 2021 года) могут потерять 211 млрд рублей. Если ограничение экспорта будет продлено еще на год, то их потери вырастут до 360 млрд рублей

«Не надо ограничивать инвестиции и сбивать цены на зерно, необходимо стимулировать его сбыт, инвестиции. Нужно бороться за развитие экспорта зерна. Чтобы растениеводство было самым развитым в мире, - отмечает Константин Бабкин. - Решение правительства выглядит абсолютно нелогичным, нерациональным и не ведущим к развитию нашей экономики и повышению уровня жизни наших людей».

Ведущий эксперт по агропромышленному комплексу аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов напомнил новейшую историю развития аграрного рынка в России. Во время развала СССР сельское хозяйство деградировало. Но в конце 90-х – начале 2000-х власти определили простые и разумные правила игры: появилась собственность на землю и свобода предпринимательства. Чиновники не указывали, где и что сеять. Была убрана госмонополия на экспорт зерна – бизнес смог начать продавать свое зерно на мировой рынок.

Благодаря этому произошел взрывной рост производства на селе. Если в 70-80-е годы Советский Союз был крупнейшим импортером зерна в мире, то есть завозил его, то сейчас Россия стала крупнейшим экспортером пшеницы и одним из ключевых экспортеров зерна в мире.

Андрей Сизов, ведущий эксперт по агропромышленному комплексу аналитического центра "СовЭкон"

«Что делается сейчас? Введены экспортные пошлины на рапс, на сою, введена зерновая квота. Введены экспортные пошлины на подсолнечник. Зафиксированы цены на сахар, значит, производитель сахарной свеклы серьезно недополучает. Есть попытка зафиксировать цены на масло. Введены экспортные пошлины на пшеницу, они уже удвоены. Введены экспортные пошлины на ячмень и кукурузу. Вот сколько ограничений было введено буквально за два месяца, - перечисляет Андрей Сизов. - Такого не было никогда».

Эксперт считает, что если постановление о введении пошлины не будет пересмотрено в ближайшие месяцы, то совсем скоро в отрасли начнутся проблемы. Мы можем увидеть существенное сокращение площадей под озимые уже осенью 2021 года. И серьезное сокращение производства в 2022 году. Россия будет терять свои позиции лидера в мировом экспорте. Российские сельхозпроизводители окажутся зажаты в тиски из увеличения расходов удобрения, семена и технику (а они уже дорожают) и снижение цен на зерно. Проще говоря, его производство становится невыгодным.

«Ограничения, которые будут приниматься, ударят не только по объемам производства, но и по социальной инфраструктуре села, - убежден директор Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрий Паршуков. - Сегодня аграрии поддерживают и бытовые условия на селе, и похоронные дела, и сельские школы, и многое другое. Как оставался такой уклад при колхозах, так он и сегодня продолжает жить».

Причем, эксперты убеждены, что пошлины… никак не отразятся на цене хлеба в магазинах. Проведем нехитрые расчеты. Цена муки в хлебе ничтожна. В среднем – до 10 рублей на батон. Предположим, что зерно подешевеет на 20% (это вся прибыль растениеводов). После чего, якобы, должно произойти снижение цены хлеба на 2 рубля. Но это в теории. А на практике…

«Этого не случится никогда в жизни, потому что у нас, когда дешевеет зерно, хлеб еще ни разу не дешевел. Я 27 лет в зерновом производстве. Я не помню такого, чтобы хоть раз такое случилось. Но даже если предположить, что такое случится, мы говорим о суммах ничтожных, - отмечает Антон Пермяков, председатель совета директоров группы компаний «Верхнехавский агрохолдинг», лидер Воронежского регионального отделения «Партии Дела».

Именно поэтому Константин Бабкин просит премьер-министра отменить повышение экспортных пошлин на зерно и заменить их усилением мер по продвижению продукции российских сельхозпроизводителей на внешних рынках, «а дополнительные налоговые поступления от этой деятельности направить на обеспечение адресной помощи наиболее незащищенным слоям наших граждан».