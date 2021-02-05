Брошенная всеми: любовницу Владимира Высоцкого нашли через пять дней после ее смерти

Татьяну Иваненко называли советской Брижит Бардо Фото: кадр из фильма.

В Москве нашли мертвой любовницу Владимира Высоцкого. Тело Татьяны Иваненко случайно обнаружили через пять дней после смерти. Актриса последние годы страдала от онкологического заболевания.

Любовница Владимира Высоцкого умерла в 79 лет. Татьяна Иваненко проживала в квартире на юго-западе Москвы одна. В последнее время у бывшей возлюбленной Высоцкого возникли серьезные проблемы со здоровьем. Ей диагностировали онкологическое заболевание. Тело покойной нашли через пять дней после смерти, пишет 5-tv.ru.

По словам соседей, они практически не видели актрису. Она редко покидала квартиру и практически ни с кем не общалась. В 2018 году стало известно, что у женщины отказали ноги. Тогда светским хроникерам удалось дозвониться до Иваненко, чтобы узнать о ее самочувствии. Ответ был очень лаконичным. "Мне плохо, непонятно, что ли? Я не могу стоять даже", - ответила артистка и бросила трубку.

Татьяна Васильевна служила в Театре на Таганке. Ее отношения с Высоцким начались в 60-х и продлились несколько лет. В 1972-м артистка родила от любовника дочь Анастасию. В свидетельстве о рождении девочки была указана фамилия матери. В графе отец стоял прочерк.

Иваненко, которую за красоту называли советской Брижит Бардо, после рождения девочки ни на чем не настаивала. Высоцкий официально признавать ребенка не стал, но и опровержений не делал. При рождении малютку записали как Анастасию Владимировну Иваненко.

Анастасия закончила факультет журналистики МГУ и вышла замуж, а в 1999 году на свет появилась ее дочь Арина Сахарова. Тайная внучка Высоцкого окончила школу с углубленным изучением французского языка, поступила в мединститут. "Внешне Настя очень похожа на отца, но повторила судьбу своей мамы. Сильно влюбившись, мечтала родить от любимого ребенка. Родила дочку, но муж нашел другую, как и Владимир Высоцкий", - делились в окружении Иваненко.