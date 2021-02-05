Не суицид, а убийство: мать стендап-комика Александра Шаляпина подозревает, что его отравили

Комик Александр Шаляпин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя две недели после смерти 41-летнего комика Александра Шаляпина, известного зрителям по телепроекту "Stand Up", сериалам "Глухарь" и "Склифосовский", его друзья и близкие все еще мучаются мыслями, что эту трагедию можно было предотвратить. Тело актера, истекшее кровью, в квартире обнаружила жена Анастасия. Предсмертной записки он не оставил, но главная версия следствия - суицид.

За три дня до ЧП Шаляпин вернулся из реабилитационного центра, где провел семь месяцев, восстанавливаясь после многолетней алкогольной зависимости. Все вокруг были уверены, что актер страдал депрессией из-за невостребованности: мол, Шаляпин мечтал о больших драматических ролях, а ему предлагали сниматься разве что в эпизодах - играть бандитов, наркоманов и пьяниц. Но на самом деле диагноз "клиническая депрессия" ему так и не был поставлен. Комик до последнего отказывался признавать психические проблемы и вместо серьезного медицинского лечения всегда выбирал варианты попроще: детокс-клиники, где можно "прокапаться" после запоя, и социальную реабилитацию в учреждениях санаторного типа.

Вот и мать актера Светлана Высоцкая не верит в депрессию, подтолкнувшую сына к роковому шагу. Женщина до сих пор не может смириться, что ее родной человек покончил с собой.

- Говорить о диагнозе еще рано. Мы сейчас говорим о его депрессии, а потом может выясниться совершенно другой результат. А вдруг его отравили? Кровь взяли на химический анализ, в полиции все изучат - результаты анализов будут известны только в конце февраля, - высказала Высоцкая шокирующее предположение в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". - Знаете, у меня было ощущение, что Саша не столько любит алкоголь, сколько им травится. Он снимал свои проблемы, может быть то, что не мог заснуть - его мозг все время был возбужден. Мы с ним разговаривали вот на какую тему:

- Саша, может тебе взять мою фамилию - Высоцкий будешь? Все-таки у Федора Шаляпина карма - алкоголизм...

- Мам, а ты хочешь, чтобы я умер в 42 года, как Высоцкий? Лучше я буду Шаляпин.

Как выяснилось, в реабилитационный центр Александра Шаляпина отправили именно мать и жена Анастасия. Но проведя там семь месяцев, пациент буквально сбежал домой.

- Почему мы это сделали? Представьте: пандемия, человек без репетиций, без выступлений. Мы просто спрятали его от этого. Ведь для артиста главное публика, обмен энергией. Он всегда говорил: "У меня все отлично". Но он актер, мог обмануть любого, - рассказала Светлана Высоцкая.

Комик Шаляпин был известен благодаря телепроекту "Stand Up", сериалам "Глухарь" и "Склифосовский". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, никаких предположений, кто и зачем мог отравить ее сына, у женщины нет. По крайней мере, озвучивать свои догадки она не стала.

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