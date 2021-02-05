«Живот весь исцарапан, руки в синяках»: в Москве воспитательница частного садика издевалась над пятилетним мальчиком

Пятилетний Дима вернулся из садика со следами побоев. Фото: Сергей Данильченко

- Мама, ты будешь в шоке, смотри, - пятилетний Дима* задрал футболку и показал маме живот.

На теле сына женщина заметила множество царапин. Но мальчишка тут же отрапортовал.

- Это я в садике сам упал…

Алена, мама мальчика, принялась расспрашивать, как упал и что именно случилось. Но мальчишка твердил словно заученную фразу.

- Упал я сам, а как - не помню…

Фото: Сергей Данильченко

Правду ребенок только спустя несколько часов рассказал вернувшемуся с работы отцу. Сергей Данильченко признается, в этот момент едва сдерживал эмоции: всего трясло.

- Он показал мне живот, который был весь изодран, на руках были синяки и царапины на спине. Я сразу понял, что это не от падения. Сын отрылся мне и рассказал, что случилось в детском саду на самом деле, - рассказал «КП» отец мальчика.

Конфликт с воспитательницей частного детского сада, что на западе столицы, на улице Гвардейской, начался во время занятий. Детям раздали карточки для развивающей игры в ассоциации.

- Сын не смог найти нужную карточку и воспитательница стала на него кричать. Обзывала дураком, унижала. Он расплакался и тут началось. Она сначала брызнула ему в лицо водой из пульверизатора. Потом окунула с головой в раковину. А когда после это ребенок стал еще сильнее плакать, заволокла его в душевую кабину и долго поливала ледяной водой. Сын вырывался, звал на помощь, но она держала его с такой силой, что на руках у него синяки, - рассказал Сергей Данильченко.

Фото: Сергей Данильченко

На этом издевательства не закончились. Воспитательница заставила ребёнка раздеться догола и заперла его в душевой.

- Весь мокрый сын пытался выбраться из душевой и упал животом на кафель, - пояснил Сергей Данильченко.

Уже на следующее утро родители вместе с ребёнком пришли в детский и сад и вызвали полицию. Мальчишка сразу показал пальцем на воспитательницу - Кристину Борисовну Малиновскую.

- Она отпиралась, говорила, что только полила ребенка водой. Но сын всю хронологию событий показал нам на месте. В душевой, когда она его держала и поливала водой, ему на руку намотался шланг металлический. Так от него тоже следы на теле остались и это следователи зафиксировали - добавил отец мальчика.

В тот же день родители отвезли ребенка в травмопункт и сняли побои.

Следы от издевательств. Фото: Сергей Данильченко

- Мы из этого детского садика сына сразу же забрали. Он еще несколько дней не мог оправиться от шока: переживал, по ночам вскакивал и кричал: «нет, нет», - рассказал отец ребенка.

Извинений от воспитательницы, у которой, кстати, двое своих детей, родители мальчика так и не дождались.

В пятницу, 5 февраля, против женщины возбудили уголовное дело. За истязание несовершеннолетнего ей грозит реальный срок лишения свободы. И возможно эпизодов в этом уголовном деле будет больше.

- Когда это случилось с сыном, другие родители стали рассказывать, что их дети тоже жаловались на эту воспитательницу. В сад она пришла работать осенью 2020-го и сразу после этого заблокировали доступ родителей к видеокамерам. Так вот, она придумала детям наказание и стала распылять им в лицо воду, - рассказал Сергей. – Мы начали в садик это ходить только в декабре и раньше сын про это ничего не говорил. А вот другие дети жаловались.

Фото: Сергей Данильченко

Любительницу воспитывать детей холодной водой из детского сада уже уволили. А сам он продолжает работать. В списке лицензированных детских садов этого дошкольного учреждения нет. Официально детсадом компания не считается, они якобы только оказывают услуги по уходу за детьми.

- Интересно получается. С проверками с ним никто не приходит: что творится с детьми никого не интересует. И как они налоги платят - тоже большой вопрос. Платежи, по 28 тысяч рублей в месяц, мы переводили на банковскую карту частного лица. А это само по себе незаконно, - возмутился Сергей.

Эти и другие обстоятельства сейчас проверяет Прокуратура Москвы. Тем временем маленькому Диме нашли другой детский сад.

- Увы, он тоже частный. Мы стоим в очереди в государственный, но, судя по всему, не дождемся до школы, - развёл руками Сергей. – Сейчас сын привыкает к новому садику, говорит, что там воспитатели хорошие. Но учитывая все случившееся, я уже не знаю кому верить.

Место, где наказали Диму. Фото: Сергей Данильченко

ОФИЦИАЛЬНО

Сад закроют, а воспитательницу – под суд!

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьям 117 УК РФ (истязание), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - прокомментировала Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

*Имя ребенка изменено

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