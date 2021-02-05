Таги-и-л снова рулит: снимок маленьких балерин стал победителем Всероссийского фотоконкурса

Наталья Мирошина «Строгость. Руководитель балетной студии «Харизма» Юлия Павлова. Нижний Тагил. Фото предоставлено Русским концертным агентством

В Москве продолжается Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Поскольку неугомонный Юрий Абрамович выступает за синтез жанров, то в этом году фестиваль прирос фотографией. 4 февраля в Башмет-центре на Полянке подвели итоги Первого Всероссийского фотоконкурса "Зеркало искусств".

Кто сталкивался, тот знает, как трудно силами одного вида искусства рассказать о другом виде искусства. Неслучайно, например, одно из самых сложных заданий писательских мастерских - описать музыкальное произведение.

С фотографией то же самое. Как запечатлеть музыку? Литературу? Изобразительное искусство?

Председатель жюри конкурса, фотограф Александр Тягны-Рядно рассказывал о своих страданиях в годы работы редактором одного из изданий: "Постоянно болела голова, чем мы будем иллюстрировать полосу "Искусство". Хороших фотографов - раз-два и обчелся, и, наверняка, их снимки уже разобрали другие издания и приходится выбирать из того, что осталось.

Прием работ на конкурс объявили еще летом, но сами не ожидали, что фотографий будет такое множество: пять тысяч, присланных со всей России! Отобрать пятьдесят лучших работ членам жюри, в состав которого вошли также Юрий Башмет, Константин Хабенский и композитор Александр Чайковский, - было нелегко!

Дмитрий Дубинский "Страсть". Фото предоставлено Русским концертным агентством

Награды раздавали в пяти номинациях: "Музыка", "Театр", "Изобразительное искусство", "Литература" и "Зритель".

Наверное, многие узнали в этом вдохновленном молодом человеке любимца женщин, знаменитого дирижера Теодора Курентзиса. Автор снимка Дмитрий Дубинский назвал свою работу "Страсть". К сожалению, награды работа не получила, но от этого не стала хуже.

Евгений Евтюхов «Миша Майский с сыном на репетиции». Фото предоставлено Русским концертным агентством

Выразительный черно-белый снимок Евгения Евтюхова запечатлел гения виолончели Михаила Майского с сыном.

Судьба Майского похожа на захватывающий кинофильм. Музыкант родился в России, в 18 лет покорил конкурс имени Чайковского. А затем был арестован и полтора года провел в заточении: сначала в Бутырской тюрьме, потом в трудовом лагере.

Евгений Евтюхов "Легендарная аргентинская пианистка Марта Аргерих на фестивале в Кольмаре". Фото предоставлено Русским концертным агентством

Евгений Евтюхов получил заслуженную награду в номинации "Музыка". Причем, в формате спецприза. Юрий Башмет лично отметил необычный портрет аргентинской пианистки Марты Аргерих. Автору снимка удалось "поймать" отражение Марты в пюпитре для фортепиано и получить неофициальное изображение музыканта, работающего над произведением "один на один".

Александр Фролов «Саундчек джазового пианиста Кристиана Сандса». Фото предоставлено Русским концертным агентством

Сочинец Александр Фролов получил свой приз очень неожиданно. Его снимок, запечатлевший джазового пианиста Кристиана Сандса жюри выбрало лучшим в номинации "Музыка". Как признался фотограф Александр Тягны-Рядно, "подобные снимки есть и у меня, и у моих коллег, ведь Сандса снимали во время работы прошлогодней фотолаборатории. Но выбор жюри есть выбор жюри. Лучшим стал Александр".

Виль Равилов «Реквизит для спектакля». Фото предоставлено Русским концертным агентством

Этот снимок Виля Равилова, запечатлевший процесс переноса реквизита, претендовал на награду в номинации "Театр". Награду не получил, но члены жюри отметили необычный город. Кто раньше слышал о шахтерском Прокопьевске?

Юрий Богомаз «Иммерсивность. Мюзикл «Суини-Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Фестиваль "Золотая Маска, 2018. Москва". Фото предоставлено Русским концертным агентством

Еще один претендент на награду в той же номинации Юрий Богомаз с работой "Иммерсивность".

Наталья Мирошина «Строгость. Руководитель балетной студии «Харизма» Юлия Павлова. Нижний Тагил. Фото предоставлено Русским концертным агентством

Черно-белый снимок "Строгость" Натальи Мирошиной вызвал абсолютный вау-эффект и получил заслуженную награду в номинации "Театр". Глядя на снимок, писатель Майя Кучерская не выдержала и посочувствовала маленьким героиням из хореографической школы Нижнего Тагила:

- Весь ужас занятий балетом здесь очевиден. Девочки на пределе младенческих сил. И тетка-наставница, отставная балерина, отвратительно-великолепна.

Пелагия Замятина «Спасибо врачам». Фото предоставлено Русским концертным агентством

В номинации "Изобразительное искусство" лучшей назвали работу Пелагии Замятиной: девушка в черной антикоронавирусной маске на фоне большой картины с врачами. Кстати, изображенная девушка - художница Ксения Власова, а картина - ее собственная работа "Несение креста".

Как отметили члены жюри, выбор был не самым очевидным, поскольку в номинации "Изобразительное искусство" было представлено много отличных работ. Однако в пользу фотографии Пелагии сыграла актуальность.

Сергей Коляскин «С широко закрытыми глазами». Портрет поэта Яниса Грантса. Фото предоставлено Русским концертным агентством

Множество снимков было представлено в номинации "Литература". На портрете Сергея Коляскина "С широко закрытыми глазами" я узнала известного челябинского поэта Яниса Грантса. На публике Янис появляется крайне редко, но фотовыставка дала возможность увидеть улыбающееся лицо поэта.

Сергей Тырышкин «Владимир Войнович с членами семьи»

Победителем номинации стал Сергей Тырышкин, автор снимка "Владимир Войнович с членами семьи". Кстати, жюри долго спорило, не присудить ли награду портрету Людмилы Петрушевской, но большой разницы не было, ведь и Петрушевскую сфотографировал тоже Тырышкин. А в целом на выставке в Башмет-центре у автора было представлено пять работ: абсолютный рекорд для одного фотографа.

Сын Сергея Тырышкина с лучшей работой отца. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Награждение лучших из лучших проходило в необычном формате музыкального шоу. На большом экране демонстрировали работы, а музыканты Всероссийского юношеского симфонического оркестра исполняли произведения, специально написанные молодыми композиторами под каждую номинацию.

Участники Всероссийского юношеского симфонического оркестра Фото: Евгения КОРОБКОВА

К сожалению, сразу же после вернисажа выставку демонтировали: она полетит в Сочи, где через две недели стартует Зимний фестиваль Искусств Юрия Башмета. Однако по окончании сочинского фестиваля работы вернутся в Москву, где их можно будет увидеть в выставочном зале фотоцентра ФотоПро на Бумажном проезде.

КСТАТИ

В литературе есть термин «экфрасис», означающий искусство описания словами памятников и предметов живописи. О том, как описывать словами живопись, скульптуру и отсутствующие предметы расскажет профессор кафедры славянских языков университета Торонто Татьяна Смолярова на лекциях,которые пройдут десятого, семнадцатого и двадцать четвертого февраля в новом лектории для писателей и читателей "Башня".