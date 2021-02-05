"Этот нарыв накапливался долго": Мария Максакова рассказала правду о возвращении в Россию

Мария Максакова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Максакова две недели назад вернулась в Москву из Киева, где жила последние четыре года. Певица успела дать несколько очень пронзительных интервью, где откровенно рассказывала о своих взаимоотношениях с мамой, мечтала увидеть старших детей - 16-летнего сына Илью и 12-летнюю дочку Люсю, которые остались с отцом Владимиром Тюриным. Артистка лишь вскользь упоминала о причинах своего визита в российскую столицу. Мол, у нее накопились дела юридического характера. Однако в дальнейшие подробности оперная прима не вдавалась. Лишь в эфире радио "Комсомольская правда" блондинка раскрыла правду.

Мария Максакова перед началом эфира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Максакова долгое время не решалась приехать в Россию. Как отмечает артистка, после убийства мужа Дениса Вороненкова в центре Киева у нее возникли проблемы со здоровьем. Дошло до того, что у оперной примы от горя начали выпадать волосы. К счастью, она нашла в себе силы жить даль ради своих детей. Старшие отпрыски артистки находятся в Москве, а младший Иван - с ней.

"Время прошло. Я почувствовала в себе достаточную силу. В этом смысле комментарий был дан с самого начала, что я могу вернуться, когда посчитаю нужным. Но дело все в том, что не так все просто в моей семье. Это же не возникло вчера или даже четыре года назад. Этот нарыв он накапливался довольно долго", - начала свою исповедь Мария.

Максакова долгое время не решалась приехать в Россию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По ее словам, в России ей назначена судом психолого-психиатрическая экспертиза по поводу того, в каком состоянии она была, когда написала на старшую дочь Вороненкова доверенность. Благодаря этому документу Екатерина, по словам Максаковой, продала ее квартиру в Москва-Сити. Жилье стоит два миллиона долларов.

Кроме этого певице предстоит урегулировать вопрос с наследством покойного мужа. Дело в том, что Вороненков переписал все свое имущество на вторую жену Юлию. В итоге Марии и ее сыну Ивану достались два машиноместа, но пока певице не удается оформить недвижимость по независящим от нее причинам. "Денис, безусловно, был не бедным человеком, но удалось выделить только эту супружескую долю, и то благодаря документам. Очень досадно мне, что суд определил Ване два машиноместа. Это все, что ему досталось от его отца", - сокрушается 43-летняя артистка.

Мария Максакова и Денис Вороненков на заседании Госдумы, 2015 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, вокалистка мечтает, наконец, увидеть старших детей. В свое время Мария подписала бумагу о том, что она не возражает против факта, чтобы Илья и Люся проживали с отцом Владимиром Тюриным. "При этом даже в том документе написано, что по первой просьбе я могу беспрепятственно брать их на каникулы. Эту бумагу из меня практически достали", - заявила она.

С тех пор пообщаться с детьми Максакова не может. Мария уверена, что наследники хотят встретиться с ней. Сейчас для нее истинное счастье - "собрать за одним столом всех своих детей".