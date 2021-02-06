Умер Эндрю Брук, иммунолог, создавший быстрый тест на COVID-19

Коллеги Брукса уверены, что его достижениями будут иметь долгосрочные последствия. Фото: сайт Университета Рутгерса

Умер иммунолог Эндрю Брукс, создавший один из первых в мире быстрых тестов на коронавирус, получивший одобрение профильных ведомств, включая американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

На момент смерти Бруксу, работавшему в Университете Рутгерса (штат Нью-Джерси) исполнился 51 год.

Разработанный им тест на коронавирус, ставший альтернативой мазкам из носоглотки пациента, не только значительно увеличивал скорость исследования, но и сводил к минимуму участие медицинских работников в заборе биоматериала.

На сайте университета сообщается:

– Исследователь Эндрю Брукс, который возглавлял работу по созданию первого теста на COVID-19 по слюне и сыграл значительную роль в борьбе с пандемией, неожиданно скончался.

По словам сестры усопшего, причиной внезапной смерти ученого стал сердечный приступ.

Комментируя печальное известие, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи назвал исследователя «невоспетым героем».