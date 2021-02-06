Как не прогореть: 9 важных шагов перед тем, как начать инвестировать

Чтобы заработать, а не потерять деньги, нужно сформировать правильные финансовые привычки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Инфляция растет, а ставки по вкладам… падают. Банки дают всего 3-4% годовых. То ли дело – биржа. На ней в прошлом году можно было заработать в десять раз больше. Это толкает многих россиян на сложный и скользкий путь выбора альтернативных вложений. Но здесь их может подстерегать множество ловушек.

- Нужно начинать не с инвестиций, а с формирования правильных финансовых привычек, - говорит Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. - Вряд ли кому-то придет в голову начинать занятия спортом с попытки пробежать марафонскую дистанцию. Нагрузки нужно увеличивать постепенно.

Эксперт сформировал для читателей «КП» 9 правил финансовой гигиены и физкультуры, которые должны соблюдать начинающие капиталисты, чтобы заработать, а не потерять деньги.

Любое решение правильное, если оно осмысленное

Мы не можем избежать ошибок, но можем свести их количество к минимуму, хорошенько обдумывая все свои действия.

Правило 1. Планируйте покупки

Ходите в магазин со списком. И почаще задавайтесь вопросом «Зачем?» относительно той или иной своей траты.

Правило 2. Изучайте договоры

Перед подписанием чего-либо обязательно изучите ВСЕ условия. Не поленитесь пройтись по всем ссылкам на внешние документы, например, на условия обслуживания, опубликованные на сайте.

Правило 3. Не понимаете – не покупайте

Если сотрудник банка предлагает вам какой-то финансовый инструмент, а вы не понимаете всех нюансов - не используйте его, пока не разберетесь. Не ограничивайтесь объяснениями сотрудника. Он априори не может быть объективным. Скорее наоборот. Его цель – продать вам этот продукт любой ценой и заработать на комиссии. Обязательно получите информацию еще из нескольких источников.

Контроль и учет

Ибо нельзя управлять тем, что не измеряется и не контролируется.

Правило 4. Ведите учет доходов и расходов

Это важно, чтобы понимать, на что у вас уходят деньги и где можно сэкономить без потери качества жизни. Плюс это даст понимание, сколько же денег у вас остается для инвестиций. Составьте долгосрочный финансовый план и ежемесячно контролируйте его выполнение.

Правило 5. Контролируйте обязательства

Удивительно, но факт: очень многие заемщики просто забывают внести очередной платеж по кредиту или займу. Если вы забыли про какие-то свои обязательства, это приведет к тому, что кредитная история будет испорчена. И получить деньги в долг в будущем будет сложнее и дороже.

Правило 6. Проверяйте выписки, счета, чеки

Все люди, в том числе и сотрудники финансовых организаций, иногда ошибаются. Чтобы не терять деньги на чужих ошибках стоит регулярно просматривать выписки со своих банковских счетов, чеки и счета, которые предстоит оплатить. Периодически проверяйте и содержание своей кредитной истории. Это можно сделать бесплатно два раза в год.

В поисках баланса

При принятии финансовых решений важно придерживаться принципа сбалансированности.

Правило 7. Тратьте меньше, чем зарабатываете

Банальное правило, но именно оно обеспечивает устойчивость финансового положения любой семьи.

Правило 8. Избегайте чрезмерных долгов

Платежи по кредитам не должны превышать 30-40% от семейного бюджета. Если у вас больше, то ваша первая финансовая цель – избавиться хотя бы от части кредитов. Например, отдать самые дорогие.

Правило 9. Оценивайте возможные потери

Если вы вкладываете куда-либо свои деньги, смоделируйте самый негативный сценарий. Если потенциальные потери превышают допустимую для вас сумму, то от сделки лучше отказаться.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Доверяй, но проверяй

Финансовые мошенники, к сожалению, неистребимы. При этом довольно много россиян до сих пор верят в сказки. Принимая финансовые решения, всегда нужно вести себя осмотрительно. И помнить несколько важных вещей. Обмануть вас могут как в обычном банке, так и по телефону.

Во-первых, более выгодные условия должны вызвать у вас подозрение. Это когда в банке вам говорят «то же самое, что и депозит, только доходнее». Но если доходнее, значит точно не то же самое. И стоит заподозрить, что существуют риски, связанные с таким вложением. Речь о полисах страхования жизни, которые некоторые банки до сих пор активно впаривают клиентам под видом «более доходной альтернативы вкладу». Но суть этого инструмента заключается в том, что доход зависит от ситуации на фондовом рынке. Договор заключается на 3-5 лет. И в первые годы снять деньги можно лишь с большими потерями.

Во-вторых, тем более не стоит верить тем, кто звонит вам с неизвестного номера и предлагает очень выгодные условия, если вы вложите деньги здесь и сейчас. Обычно цель мошенников – одурманить вас мечтой сказочно обогатиться ничего не делая и заставить сделать онлайн-перевод в адрес неизвестной компании. Этого делать категорически нельзя. Вкладывать средства нужно лишь через компании, зарегистрированные в реестре Центробанка и имеющие все нужные лицензии. Если вам говорят, что «умные и богатые люди так не делают – они держат все в офшорах», можете смело прекращать разговор. Это стандартная психологическая обработка, которой пользуются злоумышленники.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования:

«Волшебной таблетки не существует»

- Для хорошего самочувствия и крепкого иммунитета достаточно регулярных занятий простой физкультурой и соблюдения правил здорового образа жизни. «Большой» спорт нужен далеко не каждому. Далеко не у всех есть способности, достаточное количество времени и желание этим заниматься. Да, результаты спортсменов впечатляют. Но вопрос, какой ценой эти результаты получены?!

То же самое и с личными финансами. Чтобы получить хороший результат в плане устойчивого роста благосостояния, большинству людей достаточно постоянно следовать простым правилам финансовой гигиены, заниматься «финансовой физкультурой». Однако, если в вопросах спортивных достижений люди ведут себя вполне рационально, понимая границы собственных возможностей, то в вопросах личных финансов картина иная.

Многим кажется, что существует рецепт «волшебной таблетки», с помощью которой можно особо не напрягаясь быстро и кардинально улучшить свое финансовое положение. Этот рецепт люди ищут на курсах по фондовому рынку, у различного рода консультантов и доверительных управляющих. А то и пытаются изобрести его самостоятельно в экспериментах с различными финансовыми инструментами. Складывается ощущение, что «нужно только захотеть - и все получится».

На самом деле, определяющую роль играет не высокая доходность, а постановка реальных целей, планомерное накопление ресурсов и осмотрительность при принятии финансовых решений. А после того, как эти правила войдут в привычку, можно переходить к более сложным тренировкам своей «финансовой мускулатуры». Разумная экономия и обдуманные покупки дадут со временем лучший результат, нежели попытка закрыть кассовый разрыв в семейных финансах за неделю – за счет прибыли, полученной за счет активных спекуляций на фондовом рынке. Последнее – за редким исключением действительно сказки.