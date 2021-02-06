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Наука

Загадочный артефакт возрастом 120 тысяч лет обнаружили израильские археологи

Находка – плоская кость с непонятными символами
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Так выглядит находка.

Так выглядит находка.

Кость с процарапанными в ней вертикальными линиями привлекла внимание израильских археологов, которые вели раскопки на месте доисторического охотничьего лагеря близ города Нешер Рамла (Middle Paleolithic site of Nesher Ramla in Israel). Кости – 120 тысяч лет. Когда-то она была частью дикой коровы.

О находке сообщили ученые, ведомые Марион Превост (Marion Prévost) и доктором Йоси Зейднером (Yossi Zaidner) из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме (Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem). А результаты её исследования обнародовали в журнале Quaternary International.

Кость нашли на месте лагеря певобытных охотников.

Кость нашли на месте лагеря певобытных охотников.

На плоской поверхности кости имеются шесть грубых, но глубоких и почти параллельных полос. Некто намеренно процарапал их правой рукой острым кремниевым инструментом. Полосы одинаковой глубины, их длина - от 42 до 38 миллиметров.

По мнению исследователей, получившийся в итоге предмет люди общины периода среднего палеолита использовали для какого-то религиозного обряда. Кость, возможно, символизировала духовную связь охотника и жертвы. И тем самым являла собой одно из древнейших свидетельств символического творчества.

Хотя не исключено, что израильские археологи излишне мудрствуют. И назначение полосок – «палок» - было весьма конкретным. И отнюдь не духовным. К примеру, они могли служить для учета поступления в общину охотничьих трофеев – туш тех же диких коров. В таком случае кость была своего рода бухгалтерским документом. Что тоже весьма интересно с исторической точки зрения.

Схема расположения полосок на артефакте.

Схема расположения полосок на артефакте.

Истинное назначение артефакта прояснить вряд ли получится. Любое объяснение будет гипотетическим. Но сама по себе находка достаточно уникальная. Для среднего палеолита, длившегося в период 250-45 тысяч лет до нашей эры, гравюры на камнях или на костях - крайне редкие явления. Равно, как и бухгалтерские документы.

Наука: Клуб любознательных