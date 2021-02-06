«Почему я с тобой все эти годы?»: Канделаки выложила редкое фото с молодым мужем

Тина Канделаки. Фото ТАСС/ Митя Алешковский.

Тина Канделаки опубликовала в Инстаграме редкий снимок с молодым мужем Василием Бровко. Они вместе уже 13 лет, однако телеведущая практически не делится снимками с супругом в соцсетях. Исключение Тина делает только ради дня рождения любимого мужчины. Василий отмечает 34-летие, и по этому случаю Канделаки посвятила ему нежный пост на своей странице.

Телеведущая старше супруга на 11 лет, однако супруги совершенно не ощущают разницы в возрасте. Канделаки призналась, что все годы их семейной жизни были для нее очень счастливыми, потому что они – не просто муж и жена, но еще друзья и единомышленники.

- Почему я с тобой все эти годы? По одной простой причине: с тобой, как в анекдоте, — «не наговориться», - написала Тина. - Ты поразил меня тем, что в свой 21 год сумел, говоря женским языком, удивительным образом заморочить мне голову, а, говоря нашим с твоим языком, расширить горизонты. Мне всегда хочется вечером прийти домой, чтобы рассказать тебе обо всем, что произошло в моей жизни, и узнать, что произошло за этот день в твоей. С наших первых встреч, когда тёплыми московскими вечерами я не могла с тобой наговориться, прошла целая жизнь. А вечера наши остались всё теми же.

Долгое время Тина скрывала тот факт, что она снова вышла замуж и счастлива во втором браке. С Бровко ее сблизила совместная работа в принадлежавшем Тине пиар-агентстве. Сейчас Василий работает директором по коммуникациям корпорации «Ростех».

У телеведущей двое детей от предыдущего брака. 20-летняя дочь Канделаки Мелания учится в МГУ на факультете искусств. Девушка собирается стать художником или архитектором. 19-летний сын Леонтий тоже учится в МГУ, на факультете политологии. С отцом своих детей, предпринимателем Андреем Кондрахиным Тина рассталась в 2010 году.

Телеведущую не раз спрашивали о ее взглядах на материнство: планируют ли они с нынешним мужем совместного ребенка. На этот вопрос Канделаки отвечает положительно и признается, что если ей не удастся родить самой, она воспользуется услугами суррогатной матери.

- Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя в мире роботов, технологий и прочих инноваций я как христианка верю в таинство зачатия, - рассказала Канделаки в одном из интервью.