Грузия, Кипр, Сейшелы, Шри-Ланка: на каких условиях эти страны принимают российских туристов

Сейшельские острова открылись для путешественников со всего мира - но только вакцинированных Фото: EAST NEWS

Все больше стран открывают свои границы для российских туристов. Однако говорить о свободных путешествиях сложно: уж очень много условий, формальностей и требований. И для въезда, и во время отдыха. Рассказываем о том, как россияне могут приехать те места, которые до пандемии были любимы нашими отпускниками: Грузию, на Кипр, на острова в Индийском океане. Все они открылись недавно либо начнут пускать туристов в самое ближайшее время.

ГРУЗИЯ

Условия въезда: вакцинация или карантин.

Грузия почти год была закрыта для иностранных путешественников – и вот с 1 февраля сняла все ограничения на международные полеты. И разрешила въезд гражданам всех стран мира. Но с серьезным условием: нужен документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Любой вакциной, российские прививки подходят.

- При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без прохождения карантина. Мы посчитали возможным снять ограничение на регулярные рейсы с 1 февраля. Это означает, что все авиакомпании, как работающие в Грузии, так и новые авиакомпании, желающие летать в Грузию, смогут планировать и выполнять регулярные рейсы. Мы рассчитываем, что в ближайшее время, в весенний сезон, мы сможем безопасно принимать большее количество туристов, - подтвердила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Тем, кто прививок от Covid-19 не делал, придется пройти 12-дневный карантин. Исключение сделано для граждан ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии. Им достаточно двух ПЦР-тестов (перед въездом и на третий день после прибытия), не нужна ни вакцинация, ни карантин.

Россия пока не возобновила авиасообщение с Грузией. Долететь в Тбилиси можно с пересадками в Минске или Стамбуле.

Другие важные нюансы, о которых напоминают в Ассоциации туроператоров России. Во-первых, сухопутная граница Грузии пока закрыта – а значит, нельзя рассчитывать на автомобиль или автобус (до пандемии многие туристы ими пользовались). Во-вторых, до 1 марта приостановлено пассажирское сообщение между городами Грузии. Так что добраться, например, из Тбилиси в Кутаиси или Батуми будет сложно (во всяком случае, официально, а частным путем – наверняка реально).

В общем, о массовом туризме говорить пока сложно – прививки от коронавируса сделали далеко не все. При этом нишевые туркомпании уже начали предлагать поездки в страну хинкали и саперави – например, винные туры. Также открытием границ воспользуются россияне, у которых в Грузии живут родственники или близкие друзья.

КИПР

Условия въезда: два ПЦР-теста на Covid-19.

Любимый российскими отпускниками средиземноморский курорт обещает открыть границы с 1 марта.

- Согласно решению Совета министров, с 1 марта пассажиры из 56 стран смогут посещать Кипр без обязательного карантина при условии, что их тест на коронавирус по прибытии не окажется положительным, - заявил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос. В число 56 стран входит и Россия (а также Белоруссия, Украина, государства ЕС и так далее).

Киприоты планируют разделить страны на три категории, по принципу “светофора”. Путешественники из “зеленых” стран (то есть тех, где эпидемиологическая обстановка самая спокойная) смогут прилетать на Кипр свободно, без каких-либо антиковидных формальностей. Пассажирам из “оранжевых” стран понадобится ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом. А тем, кто прибывает из “красных” государств – два ПЦР-теста. Один перед въездом (максимум за 72 часа до вылета), второй после прибытия. Именно такой порядок въезда, скорее всего, ждет россиян. Карантин при этом не нужен, можно будет сразу ехать в отель и отдыхать.

Россия пока не возобновила авиасообщение с Кипром, возможно, к марту ситуация изменится. Во всяком случае, отечественные перевозчики планирует летать на Кипр – например, “Уральские авиалинии”.

Виза на Кипр, напомним, оформляется онлайн, бесплатно и очень быстро, с этим проблем нет. И в целом кипрские требования для путешественников выглядят вполне реальными, ПЦР-тестом сейчас никого не удивишь.

СЕЙШЕЛЫ

Условия въезда: вакцинация и ПЦР-тест.

Сейшельские острова открылись для путешественников со всего мира – в том числе россиян. Но пускают пока лишь тех, кто вакцинировался от Covid-19. Нужен официальный сертификат, также должно пройти 2 недели после второй прививки. Российская вакцина “Спутник V” подходит.

Для въезда требуется еще и ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом. Сертификат о вакцинации и справку о ПЦР-тесте вместе с паспортными данными и информацией о рейсе, забронированном отеле, медстраховке и даже данными кредитной карты перед поездкой необходимо загрузить на специальный портал для получения авторизации на въезд (Health Travel Authorization, HTA). Максимум за 72 часа вылета, самое позднее – за 1 час до рейса. Услуга платная: 45 евро, решение обещают примерно за 3 часа. Срочное рассмотрение документов, в 10 минут, стоит 90 евро. Подтверждение в формате pdf можно распечатать или загрузить в смартфон, чтобы показать перед посадкой на рейс и при пересечении границы на Сейшелах. Авторизацию нужно получать отдельно для каждого пассажира, в том числе и для детей.

Еще один момент: отель или апартаменты нужно выбирать из одобренного правительством списка. В нем больше 500 объектов.

Такие правила, по расчетам правительства Сейшельских островов, будут действовать до середины марта. К этому времени на архипелаге в Индийском океане планируют вакцинировать три четверти жителей. И тогда, скорее всего, правила въезда для иностранцев станут проще.

С перелетом история такая. Официально Россия возобновила авиасообщение с Сейшелами в ноябре. Однако никто из перевозчиков рейсы так и не запустил – хотя “Аэрофлот” получил на них допуски. Добраться реально со стыковкой в Дубае. Вскоре у этому варианту добавятся перелеты через Доху, Qatar Airways начинает летать в Москву в начале марта.

ШРИ-ЛАНКА

Условия въезда: много ПЦР-тестов.

Еще один вариант позагорать на пляжах Индийского океана – отправиться на Шри-Ланку, которая также недавно открылась для гостей со всего мира. Вакцинации здесь не требуют, а вот ПЦР-тесты придется делать часто. Первый – максимум за 96 часов до вылета. Второй – по прибытии в отель, третий – через 5 – 7 дней пребывания на острове, следующий через 10 – 14 дней после прилета. Нужна также медицинская страховка.

Иностранные туристы могут остановиться только в определенных отелях, местных жителей туда не допускают. Таких гостиниц около пятидесяти, бронировать проживание необходимо заранее. Если летите на Цейлон надолго, переехать в другую гостиницу можно не ранее чем через 14 дней.

Также до поездки надо оплатить ПЦР-тесты, которые будут сделаны на Шри-Ланке, и медстраховку. Мало того – остров поделен на “туристические зоны”, и находится можно только в одной из них, по всей стране колесить не получится.

Виза на Шри-Ланку оформляется онлайн.

Прямых рейсов из России на Шри-Ланку нет. Варианты перелета те же, что и на Сейшелы – через Дубай либо Доху.

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Продажи, скорее всего, начнутся в феврале, а вернуть деньги за поездки можно вплоть до июня (подробнее)