Певица Рианна поддержала протесты фермеров в Индии

На многодневные манифестации обратила внимание певица Рианна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже более двух месяцев Индия охвачена протестами. Местные фермеры и сельскохозяйственные объединения выступают против новых аграрных законов. Народный гнев выражается в виде блокирования автомобильных дорог во многих штатах страны, в частности, тех, что ведут непосредственно в столицу. Единственные, кого пропускают протестующие, - это кареты скорой помощи, школьные автобусы и машины экстренных служб.

Несмотря на заявление организаторов протеста не устраивать акций в Нью-Дели, по всему городу дежурят усиленные наряды полиции. Глава столичного МВД комиссар Шривастава заверил, что его сотрудники будут следить за социальными сетями, чтобы не допустить распространения призывов к насилию и планирования провокаций.

Индию охватили многотысячные протесты фермеров. Фото: REUTERS

На многодневные манифестации обратила внимание певица Рианна.

«Почему мы о этом не говорим?», - возмутилась певица в своем Твиттере. Пост собрал почти миллион лайков и сотни тысяч комментариев пользователей, желающих объяснить Рианне, в чем дело.

«Моя страна знает цену своим фермерам и знает, насколько они важны. Я надеюсь, что в ближайшее время проблема будет решена. Нам не нужны посторонние, сующие нос в наши внутренние дела», - написал один из пользователей.

Певица отреагировала на протесты в Индии в своем Твиттере. Фото: Twitter.com

«Более 250 млн человек вышли на протесты на границах с Дели. В этих районах отключен Интернет, вода и электричество», - пишет еще другая пользовательница.

Протестующие в Индии сжигали портреты Рианны... Фото: REUTERS

... И Греты Тунберг. Фото: REUTERS

Перебои с доступом в Интернет в районах, охваченных протестами действительно наблюдались в начале недели, но были устранены.

Конфликт между фермерами и властями возник из-за одобрения новой сельскохозяйственной реформы. На протяжении десятилетий правительство гарантировало крестьянам фиксированные цены на ряд сельхоз культур. А согласно новому закону, фермеры могут сами устанавливать цену на свою продукцию, продавать ее в любой точке страны, а также самостоятельно выбирать покупателя - будь то частное лицо или другое государство. Крестьяне уверены, что нововведения снизят цены на урожай и сыграет на руку крупным компаниям и перекупщикам.

Сельское хозяйство является основным источником дохода для 58% населения Индии (в стране на сегодня проживает около 1,3 млрд человек). Власти провели ряд переговоров с лидерами фермерских профсоюзов, но все они завершились провалом. Протестующие выступают за полную отмену законов, а правительство настаивает на внесение поправок.