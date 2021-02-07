В команде Алины Загитовой на Кубке Первого канала есть свой соведущий - Алексей Ягудин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 7 февраля, в Москве подойдет к финалу первый в истории России командный турнир по фигурному катанию. Команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой выяснят, кто же круче. По 11 человек к себе в команды набрали две известные фигуристки. И итог первого дня битв в короткой программе - впереди почти на 20 баллов спортсмены Алины.

Во второй день соревнований фигуристы будут исполнять произвольные программы. И тут будет большой простор для всех. Самый же главный вид программы, которого все будут ждать - это женское катание. Где собраны шесть лучших на данный момент фигуристок России. Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева со стороны "Красной машины" против трио в лице Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых от "Времени первых".

Старт соревнований во второй день - с 17:20 по московскому времени.

СПРАВКА "КП"

Команда Загитовой

Женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Команда Медеведевой

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Софья Шевченко – Игорь Еременко.