Российские военные ищут останки израильских солдат в Сирии

Розыски ведутся на территории кладбища лагеря палестинских беженцев Ярмук Фото: Александр КОЦ

Российские военные вновь приступили к поиску останков пропавших без вести израильских солдат на кладбище беженцев в Дамаске. Об этом сообщил сирийский телеканал Halab Today.

Розыски ведутся на территории кладбища лагеря палестинских беженцев Ярмук, расположенном неподалеку от центра сирийской столицы.

Район кладбища оцеплен и туда не пускают посторонних. Также там находится специальный автомобиль скорой помощи, оборудованный для проведения экспресс-анализа ДНК.

Израильские СМИ предполагают, что российские военные разыскивают останки Йегуды Каца и Цви Фельдмана, которые официально считаются пропавшими без вести.

Предположительно, израильские солдаты погибли во время боя неподалеку от деревни Султан Янкуб в 1982 году.

Израиль всегда трепетно относится к поискам пропавших военнослужащих. И делает все возможное, чтобы их останки вернулись на родину.

Ранее на том же кладбище россиянам удалось обнаружить захоронение военнослужащего Армии обороны Израиля Закарии Баумана. Останки были переданы Израилю и захоронены на военном кладбище в Иерусалиме.

Израиль и Сирия официально находятся в состоянии войны и не имеют дипломатических отношений. Посредничество России играет сейчас особо важную роль в деле достижения мира на Ближнем Востоке.