РВИО защитит оскорбленного Навальным ветерана

Российское военно-историческое общество предоставит Игнату Артеменко адвоката Фото: Кадр видео

РВИО выступило со специальным заявлением после того, что в минувшую пятницу произошло на судебных слушаниях по обвинению Алексея Навального в клевете на ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко.

В ответ на развязанную в соцсетях травлю ветерана, военно-историческое общество не только осудило подобные действия и потребовало прекратить нападки на очень пожилого и действительно заслуженного человека, но и предложило "оказать И.С. Артеменко всю необходимую правовую помощь, в том числе предоставить адвоката для отстаивания его интересов в судебном процессе. Тем самым 94-летний инвалид войны будет избавлен от необходимости лично присутствовать на заседаниях, выслушивая новые оскорбления".

РВИО напомнило, что с 14 лет Игнат Артеменко воевал в партизанском отряде, а в 17 лет был в действующей армии, во фронтовой разведке. В апреле 1945-го был тяжело ранен на берегах Одера. Лишь в 1982-м ушел в запас, полковником. Российское военно-историческое общество опубликует документы, которые лучше любых рассуждений показывают, какой трудный и героический путь прошел Игнат Семенович, имеющий три боевые награды.

- Попытки поставить под сомнение заслуги Игната Сергеевича и его фронтовую биографию, не только безосновательны, но и преследуются по закону, - заявили в РВИО, - В этой связи оставляем за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет о привлечении авторов подобных измышлений к ответственности.

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