Медведеву мужчины не спасли: команда Загитовой выиграла Командный турнир

Анна Щербакова еще раз доказала, что она - первый номер в России. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Евгения Медведева через три года после Олимпиады-2018 проиграла Алине Загитовой. В Командном турнире Женины "Время первых" уступили "Красной машине", где капитаном была Алина. И глядя, какие эмоции царили в Мегаспорте, трудно было поверить, что это всего лишь шоу. Можно ли повторить нечто подобное через год?

Спасибо "короне"

Первый канал живет ТВ-рейтингами, только через несколько дней станет понятно, насколько крутым получился Командный турнир с точки зрения телевизионных цифр. Но с трибун это смотрелось круто.

В третий день Кубка Первого канала, в день произвольных программ, Мегаспорт был забит на все свои разрешённые 50 процентов. Зал визжал и бросал плюшевые сердца на лёд. Как в те старые добрые времена, когда весь спорт и фигурное катание не было под полузапретом.

Когда еще можно найти что-то хорошее в пандемии. Но если бы не она, вряд ли этот шоу-турнир мог появится. Но тут, когда большая часть соревнований оказалась под запретом, а ледовые новогодние ёлки отменены, соскучились все: зрители - по яркому зрелищу, спортсмены - по атмосфере турнира и зажигающим кровь эмоциям полного зала.

Но реально ли найти в календаре настоящего сезона место для такого Командного турнира? Более того, собрать всех самых крутых звезд, которые не побоятся риска травм и усталости?

Спортсмены из команды "Красная машина" во время произвольной программы мужского одиночного катания на Кубке Первого канала по фигурному катанию во дворце спорта "Мегаспорт". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Медведеву едва не спасли мужчины

Но в феврале 2021-го весь цвет российского фигурного катания три дня давал крутейшее представление. Командный турнир - шоу, но фигуристы реально бились в нем за победу набирая баллы, порой даже выше мировых рекордов. А перед заключительным днем команда Медведевой проигрывала компании Загитовой, и честно говоря, не так уж верилось что сможет отыграть выданный гандикап. Но все перевернули мужчины.

И прежде всего - 17-летний Марк Кондратюк. Его три четверых уничтожили преимущество команды Загитовой. Зал вставал и аплодировал - кажется, в конкуренции за место в составе сборной России на чемпионат мира становится тесно. В этой произвольной программе Марк оказался лучшим, Михаил Коляда - только второй.

Алину Загитову могли спасти только девушки. Перед заключительным видом ее "Красная машина" проигрывала 24 балла, но Аня Щербакова и Камилла Валиева со своим запредельным уровнем могли отыграть и не такое.

Им это и удалось. Щербакова еще раз доказала, что она - первый номер в России, и скоро тоже самое ей хорошо бы повторить на чемпионате мира. А Камила Валиева показала, насколько все будет интереснее, когда она получит право выступать во взрослых соревнованиях. А Саше Трусовой, главной звезде команды Медведевой, надо прибавлять в стабильности - иначе титулов не достать.

Марк Кондратюк во время выступления в произвольной программе мужского одиночного катания на Кубке Первого канала по фигурному катанию во дворце спорта "Мегаспорт". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Шоу Жени и Алины

Неизвестно, как будут делить 10 млн призового фонда команды, но Первый должен выписать отдельные премии Медведевой и Загитовой. Это было во многом их шоу и Женя и Алина круто отработали каждую его минуту. Глядя как Евгения кричит Коляде на весь Мегаспорт "Давай!!!", а Алина нервно кусает губы на выступлении Щербаковой, было видно что две примы были очень искренне.

А рядом бушевали их фан-клубы.

- "Красная машина", вперед к вершинам! - скандировал лагерь Загитовой.

- Время первых не пройдёт! - отвечали сектора Медведевой

От всего этого немного веяло пионерским лагерем. Но своего организаторы добились. Мегаспорт реально был разделен пополам. А каждый набранный фигуристами балл имел значение.

Свести Загитову и Медведеву друг против друга - одна из самых крутых идей Первого. Но сработает ли она еще раз через год? А что есть принципиальнее в нашем фигурном катании противостояния Женя vs Алина? Только война Плющенко vs Тутберидзе. Но сделать и из нее совместное шоу? Где-то должен быть предел и у возможностей Первого.

Так что далеко не факт, что шоу-турнир будет продолжаться. Но было бы круто.