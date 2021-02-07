«Точно не корона, бро?» Из-за неизвестного диагноза Дмитрий Дюжев выбыл из шоу «Танцы со звездами»

Дмитрий Дюжев выбыл из шоу «Танцы со звездами». Фото: "Россия 1"

Опытный участник телешоу (выигрывал проект «Две звезды» с Тамарой Гвердцители) Дмитрий Дюжев на время покинул шоу «Танцы со звездами». Актер сообщил об этом лично в эфире прошедшего выпуска.

Звезда сериала «Бригада», участвовавший в танцевальном проекте в паре с мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам Марией Смольниковой, вышел на связь с Андреем Малаховым из дома в наушниках эйрподс на фоне картинок Энди Уорхола и дневников Станиславского с закладкой.

Дмитрий Дюжев вышел на связь с Андреем Малаховым из дома в наушниках эйрподс на фоне картинок Энди Уорхола и дневников Станиславского с закладкой. Фото: "Россия 1"

— Чувствую себя прекрасно, очень скучаю, жду возвращения в проект! — прокричал невероятно бодрый актер, выйдя на связь по видеосвязи. — Больше всего скучаю по Сергею Кордо (продюсер шоу), придумавшему проект, на котором исполняются мечты.

Счастливый и экзальтированный, будто и не болеет вовсе, Дюжев признался в любви практически всем организаторам и участникам «Танцев со звездами», судьям проекта и не успел договорить, потому что Андрей Малахов отправил всех на рекламную паузу.

Дюжев признался в любви практически всем организаторам и участникам «Танцев со звездами». Фото: "Россия 1"

В порыве любви Дмитрий забыл, что его пара окончательно покинула шоу и больше не вернется. Актер будет лечиться предположительно две недели, поэтому речи о возвращении не идет.

А еще из проекта вылетел тандем актера Игоря Миркурбанова и профессиональная танцовщица Дарья Шелыганова.

Таблица соревнований. Фото: "Россия 1"

Кроме того, по итогам четвертого выпуска по шесть итоговых баллов набрали — и оказались в зоне вылета — три пары: Янина Студилина и Денис Тагинцев, Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева, рэпер ST и Евгения Толстая (они и в третьем выпуске шоу были на волоске от гибели).