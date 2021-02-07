Яд «людей со светлыми лицами»

Алексей Навальный в суде. Фото: REUTERS

Суд над Навальным - зазеркалье. Всяких я повидал подсудимых. Но даже когда банда вооруженных мигрантов-убийц чуть не вырвалась из Мособлсуда, это вызвало меньше разговоров, чем происходящее с блогером и вокруг него.

БРЫЗГИ ИЗ «АКВАРИУМА»

Из-за бронированного окна «аквариума» он хамил судье, прокурору, свидетелям. Не трогал только судебных приставов, которые его конвоировали, и журналистов. Значит, все-таки с головой все в порядке.

Когда этот, по мнению Навального, «гнусный процесс» покинули иностранные дипработники, тот распоясался. Начал оскорблять 94-летнего ветерана Игната Артеменко. А тот лишь попросил его публично извиниться за клевету.

Игнат Сергеевич, как бы ему не было тяжело после недавней операции, надел для судебных слушаний парадный китель с боевыми наградами. И еще раз подтвердил свои показания суду по видеосвязи. Пусть связь была не идеальна, но Навальный видел военную форму, слышал рассказ ветерана. Тот партизанил в белорусских лесах, переправлялся через ледяные волны Одера в апреле 1945-го. Был ранен осколками немецкой мины, но не утонул, выжил. И еще почти 40 лет отдал службе в Вооруженных силах.

Ветеран Игнат Сергеевич Артеменко. Фото: Кадр видео

Но все, что рассказал в суде полковник в отставке, казалось, лишь раззадорило Навального. Из-за бронированного стекла, на глазах внука ветерана осужденный за мошенничество блогер стремился больнее уколоть ветерана своими репликами.

К прежним оскорблениям, когда оппозиционер назвал выступивших с Артеменко в патриотическом ролике граждан «позором страны», «предателями», «людьми без совести», он добавил еще несколько странных «умозаключений». Назвал 94-летнего офицера в отставке «манекеном для пиджака с медалями». Стал высказывать сомнения в адекватности ветерана. Интересовался у Артеменко, сколько тот получил денег за съемки в патриотическом ролике.

Инвалид 2-ой группы , Игнат Сергеевич не выдержал. Суд приостановили, ветерану вызвали скорую.

Прокурор Екатерина Фролова попросила судью занести в протокол, что Навальный, «повторяя свои не относящиеся к делу вопросы», довел Артеменко до больницы. Блогер же заявил суду, что родственники все равно «задушат ветерана ночью подушкой, чтобы сказать, что это я его довел».

- Они его убьют. Это мерзкий сценарий! - выкрикивал блогер из «аквариума» - Им нужен был дедушка, который бы тряс своими медальками!

Навальный, «повторяя свои не относящиеся к делу вопросы», довел Артеменко до больницы Фото: REUTERS

Порой заявления Навального отдавали бредом:

- Понадобилась какая-то более хитрая штука. Нужно, чтобы в зале суда я противостоял не прокурорам или следователям, а чему-то более святому. И у них возникла идея: «Давайте найдем ветерана, наденем на него медали».

Перепало всем. Свидетелей и соседей ветерана Навальный называл фашистами и политпроститутками, которые «торгуют родственником». А в комнате, из которой говорил ветеран, Навальному мерещилась «Маргарита Симоньян, которая ест бобра». Досталось на орехи и Артемию Лебедеву, и Ивану Охлобыстину. А внука ветерана - Игоря Колесникова - оппозиционер обозвал «внуком-проститутом».

Актер и режиссер Охлобыстин с обидой написал в ночи на своей странице: «То что он в суде, как со сцены Большого Театра свою правду гнет - не моя печаль».

В итоге заседание перенесли на 12 февраля. У участников процесса создалось впечатление, что подсудимый намеренно «доставал» прокурора и судью, чтобы его удалили из зала. А дипломаты и западные СМИ смогли бы заявить, что Навальному в суде не дали слова.

ПЛЕВОК В ЗОЮ

В промежутках между двумя судами о себе напомнил Александр Невзоров. В передаче «Невзоровские среды» он назвал Героя СССР Зою Космодемьянскую «фанатиком, исполняющим преступный приказ». Отметив, что в действиях девушки «не было никакой заслуги» (интересно, что сам Невзоров иногда вспоминал, как его дед героически служил в НКВД). Это прозвучало после того, как Российское военно-историческое общество презентовала фильм «Зоя». Историки уже заявили, что обратятся в правоохранительные органы - для возбуждения в отношении журналиста-«правдоруба» уголовного дела по статье «реабилитация нацизма».

Чем объяснить такую реакцию этих публичных персон на людей, которые спасли нас от нацизма?

Есть известный и дешевый трюк: плюнуть в того, кто известен и (или) всеми уважаем. Чтобы так привлечь к себе внимание. Или переключить его. А может, дело в нежелании изучать историю своей страны чуть глубже, чем «статья в Википедии»?

Александр Невзоров Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗАГАДКА НАГАНА

Когда за Зоей бросился немецкий патруль, у нее было оружие, но применить его она не смогла. В 1941-м году наган Зои не выстрелил, немцы обезоружили разведчицу и через несколько часов пыток казнили. В 1942 году боевая подруга Зои Клавдия Милорадова пояснила, почему она не отстреливалась. Подруги обменялись наганами — у оружия Клавдии был тугой спуск, и без самовзвода.

Чтобы выстрелить из солдатского нагана «двойного действия» выпущенного на Тульском Императорском заводе до 1917 года, надо было взвести курок над барабаном с патронами, и лишь потом нажать на спусковой крючок - и тогда курок с бойком срывался с пружины и звучал выстрел. На офицерском нагане «одинарного действия» каждый последующий выстрел происходил сразу после нажатия на спусковой крючок (это и называлось «стрельбой самовзводом»). Перед Великой Отечественной солдатские царские наганы были уже большой редкостью - их массово переделывали в мастерских в «самовзводные». Но когда немцы подошли к Москве, было не до символизма: со складов выдали все, что стреляло. У большинства диверсанток, как и у Зои, были советские офицерские наганы с «самовзводом». Из таких их учили стрелять в школе диверсантов. А Клавдии достался тот самый редкий солдатский царский наган. Им она и поменялась с Зоей.

Но когда Зоя попала в стрессовую ситуацию, она могла просто забыть об обмене. И не взвести перед выстрелом курок на солдатском нагане. А если курок не взведен, то спусковой крючок жать бесполезно - выстрел не последует. Похоже, что именно так все и произошло.

Партизанка Зоя Космодемьянская. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАРАУЛ УСТАЛ

Но Зоя стала жертвой не отказавшего в нужный момент оружия, а слабодушного, расчетливого сотоварища Клубкова. Который, как сегодня Навальный, мечтал жить и пить баварское. Ведь именно он указал немцам участок леса, где укрылась Зоя.

Многие отметили, что мерзкое поведение Навального в суде свидетельствует, в том числе и о пробелах в его образовании, и в воспитании. Если б он хорошо учил историю своей страны, то не оказался бы в такой ситуации.