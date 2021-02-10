Сергей Бурунов: «Поверьте, у тех, кто смешит людей, слез внутри предостаточно»

Сергей Бурунов уверяет, что не чувствует себя кинозвездой. Хотя уже пора начинать! Фото: Олег ЗОЛОТО

Героя «Родных» зовут Павел Михайлович Корноухов, и он немножко самодур, привыкший манипулировать своими близкими. Однажды он заявляет, что хочет отправиться на Грушинский фестиваль, чтобы исполнить со знаменитой сцены в форме гитары песню собственного сочинения. Это была его юношеская мечта. И теперь вся семья - жена, дочь, двое взрослых сыновей и невестка - должна сорваться с места и ехать в Самарскую область…

Сценарий этого фильма написали Жора Крыжовников и Алексей Казаков, люди, которые придумали одну из лучших отечественных комедий последних лет, «Горько!» Они же стали продюсерами. И у них получилась забавная и отчасти душераздирающая история о семейных ценностях - и о том, что меньше всего любви обычно достается самым близким и любимым людям.

В фильме снялись Ирина Пегова, Семен Трескунов, Сергей Шакуров и певица Монеточка. А главную роль сыграл Сергей Бурунов, в последние годы ставший звездой благодаря участию в «Полицейском с Рублевки», «Домашнем аресте», «Мылодраме», «Ивановых-Ивановых», «Последнем богатыре» и еще множестве фильмов и сериалов.

«МОНЕТОЧКА - БАРЫШНЯ ИЗ XIX ВЕКА»

- Как Жора Крыжовников заманил вас в «Родных»?

- Мы с ним познакомились еще в далеком 2009 году. Он пришел постановщиком в небезызвестный проект «Большая разница», который пять лет выходил на Первом канале, и в котором я активно участвовал. Тогда мы и подружились. А через пару лет расстались: он ушел в кино, а я остался в этой передаче. Сейчас он мне позвонил и сказал: «Знаете, у меня есть роль, которая позволит вам как актеру перейти на другой уровень». Прислал сценарий, и я, как только прочел, мгновенно сказал «Да!»

- Среди ваших партнеров - Монеточка, которая снимается в кино впервые. И как вы ее оцениваете? У нее есть актерский потенциал?

- А кто я такой, чтобы оценивать? Не имею такой привычки, мне кажется, это дурной тон. Кстати, хочу поздравить Лизу с бракосочетанием - я сразу после нашего интервью поеду к ней на свадьбу (Елизавета Гырдымова 31 января отмечала бракосочетание с музыкантом и продюсером Виктором Исаевым. - Ред.) Она абсолютно талантливый человек. Другой вопрос - что актерство не ее ремесло, так же как и музыка - не мое. Сначала она осматривалась по сторонам - все-таки попала в другой мир: это все равно что я бы попал в симфонический оркестр. И пребывала в несколько тревожном состоянии. Но мы быстро нашли общий язык, она оказалась чудесной девочкой, талантливой, женственной. Барышней из XIX века.

- Вам нравятся ее песни?

- Да, некоторые метафоры, которые она там задвигает - дай Бог каждому! Есть там, что называется, лошадиная сила под капотом. Это при всей ее хрупкости и аристократической белокожести. И после съемок в «Родных» я зауважал ее еще больше. Это был тяжелый проект, нам там всем досталось по полной, но она это с мужеством выдержала, за что я ей и аплодирую стоя.

- А что на съемках было такого тяжелого?

- Это фильм психологически очень сложный - там крайне тонкая тема, актерам и режиссеру надо найти множество точных деталей. И плюс бесконечные переезды: мы мотались по городам и весям нашей прекрасной страны, меняя места съемок по несколько раз в день. Почти все снималось на натуре, то и дело приходилось вставать в шесть утра, чтобы в восемь быть на площадке.

В новой комедии «Родные» актер снялся вместе с Ириной Пеговой. Фото: Ирина УГОЛЬНИКОВА/Sony Pictures

«ВХОД В «АШАН» ДЛЯ МЕНЯ ЗАКРЫТ»

- Какая у вас самого мечта? Понятно, что вряд ли спеть песню на Грушинском фестивале…

- Я хочу быть очень богатым, очень здоровым и очень веселым. И ничего не делать.

- А поехать куда-нибудь на Северный или Южный полюс?

- Поверьте, если я буду очень богатым, здоровым и веселым, я долечу даже до космоса.

- 11 лет назад, когда вы снимались в «Большой разнице», говорили в интервью «КП», что вас почти не узнают на улице. Но сейчас-то наверняка узнают. У популярности есть неприятные стороны? Известные люди жалуются, что больше не могут спокойно зайти в бар или в супермаркет…

- Я из дома не могу выйти, не то что в магазин! (Смеется). Весь район знает, где я живу и какая у меня машина. Естественно, в «Ашан» или «Мегу» вход мне не очень-то открыт - можно оттуда и не вернуться. Негативных сторон я в этом не вижу, но иногда все-таки хочется пожить человеческой жизнью. Праздно пошататься, как раньше, когда я никому на фиг не нужен был. Но уже не получается. В любой бар не зайдешь. Один мой знакомый, тоже известный человек, как-то зашел. Попытался заказать напиток за стойкой, и тут же к нему подвалил какой-то мужик - «Ты артист, да?» - и с силой ткнул ему пальцем прямо в нос.

- Вы сейчас шутите?

- Да нет, вовсе не шучу! И мой товарищ в ответ ему самому в нос двинул, уложил на пол. И я его могу понять.

- Вы стали в последние годы ощущать себя кинозвездой?

- Я не очень понимаю, что это. Я в этом отношении скромен и консервативен. Охранников у меня нет, личного визажиста - тоже, и по железным дорогам я езжу не в отдельном вагоне-трансформере с джакузи. Кофе тоже пью обычный, а не копи лувак из зерен, которыми какают зверьки в Юго-Восточной Азии. У меня в райдере нет такого, чтобы одно полотенце было белое, а другое черное, и чтоб белое висело слева, а черное - справа, иначе я не выйду в кадр. Так что нет, не ощущаю я себя звездой. А, наверное, надо было бы уже!

- В том же интервью вы говорили, что боитесь, что к вам приклеится образ «Красного Штирлица» из этой передачи. Это была знаменитая пародия на раскраску «Семнадцати мгновений весны». А сегодня не боитесь, что может приклеиться, например, «Полицейский с Рублевки»?

- Ну, дело не в конкретном образе. Тут в другом проблема. «Большая разница», с одной стороны, дала мне мощный взлет. А с другой - потом у меня ушло очень много времени, года четыре, чтобы доказать продюсерам и кастинг-директорам, что я не просто пародист, не только Штирлиц с зелеными волосами и в красном мундире. Меня элементарно не брали на роли: все говорили «Да, мы его знаем, он хороший, но на фига нам пародист в нашем серьезном проекте?..» И с Владимиром Сергеевичем Яковлевым из «Полицейского с Рублевки» я не смогу провести всю жизнь. Он любим народом, но мне как артисту, конечно, надо двигаться дальше.

КСТАТИ

«Дублировать ДиКаприо - это песня»

- Вы, кстати, официальный российский голос Леонардо ДиКаприо. И дальше будете его озвучивать?

- Если будет время, то да. Почему нет?

- А еще вы дублировали Джонни Деппа, Брэда Питта, Джима Кэрри, Ченнинга Татума, Адама Сэндлера, Мэтта Деймона, Мэттью МакКонахи, Марка Уолберга, Юэна МакГрегора… Кого озвучивать интереснее, кого - легче, кого - сложнее?

- Да все они сложные, потому что талантливые. И фильмы сняты талантливыми режиссерами, и роли написаны хорошими сценаристами. Кто меня раздражал, так это Сэндлер. Он не профессиональный артист, он стэндапер. Я прекрасно к ним отношусь, но когда они снимаются в кино, иногда начинаются проблемы. Помню фильм «Притворись моей женой» - Сэндлер в каждой сцене, как только чувствовал, что от него уходит внимание, пытался поддакивать, что-то попискивать, вставлять ненужные слова. И озвучивать его было адом. А с остальными работать - это песня. Тот же ДиКаприо - трудяга, абсолютно преданный своему делу, и профессионал высочайшего класса. Он еще и умница. То, как он избирательно и скрупулезно подходит к выбору ролей, заслуживает огромного уважения.