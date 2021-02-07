«У меня не сиськи!»: Анна Семенович публично ответила на хамство футболиста Быстрова

Анна Семенович публично ответила оскорбившему ее Владимиру Быстрову. Фото: Инстаграм.

Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович публично ответила на бестактное заявление футболиста Владимира Быстрова. Бывший игрок питерского «Зенита» в интервью изданию «Спорт-Экспресс» позволил себе хамский выпад в адрес артистки. Рассуждая о российских фигуристках, спортсмен отметил, что с возрастом, когда у женщины меняется фигура, им становится сложнее побеждать на соревнованиях.

– Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология, - высказался Быстров.

Корреспондент издания привел в пример Анну Семенович. В ответ Быстров заявил, что ей следовало отрезать себе грудь, чтобы продолжить карьеру в фигурном катании.

– Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи, – заявил Быстров.

Певица записала видеообращение к спортсмену. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме Анна Семенович опубликовала видеообращение к Быстрову, в котором назвала его «аморальным мужчиной».

- Владимир Быстров, не хамите! Я с вами не знакома, чтоб вы на всю страну давали мне такие советы, - возмутилась певица. – Высказываться про меня, что мне нужно было отрезать грудь, чтобы остаться в спорте, это, я считаю, поступок аморального мужчины. У меня не сиськи, а грудь. Я была легендарной спортсменкой, мастером спорта международного класса. Может, вам тоже отрезать кое-что, чтобы быстрее бегать по полю и забивать голы?

Подписчики в комментариях поддержали Семенович: «Правильно, Анна, это достойный ответ!», «Надо нашим футболистам зарплаты отрезать, может, тогда выигрывать начнут», «С воспитанием беда у мужчины», «Это вообще что за высказывание такое? Совсем совести нет? Просто возмутительно!», «Так, как играет Быстров, лучше бы ему отрезать себе ноги», «Стыдно за таких мужчин. Анна, Вы умничка, правильно всё сказали!», - пишут они певице.

Анна опубликовала на своей странице скрины оскорбительного интервью Быстрова. Фото: Инстаграм.

Семенович с трех лет серьезно занималась фигурным катанием. Еще в юности она стала мастером спорта международного класса, а в 2000 году - серебряным призером чемпионата России. Анна каталась вместе с Романом Костомаровым, который впоследствии завоевал олимпийское золото в паре с Татьяной Навкой. В 21 год из-за серьезной травмы Семенович была вынуждена оставить спорт.

Именно тогда возлюбленный-продюсер посоветовал Анне заняться пением. Так она попала в группу «Блестящие» и благодаря яркой внешности превратилась в звезду девичьего коллектива. Пышный бюст артистки стал ее визитной карточкой и, как не раз шутила Семенович, главным источником ее доходов.

Долгое время подозревали, что Анна сделала пластику груди, вставив импланты пятого размера. Однако сама Семенович в шоу «Секрет на миллион» призналась, что больна гигантомастией, из-за чего её бюст однажды вырос до девятого размера, доставляя ей огромные неудобства. Она перенесла операцию по уменьшению груди на 4 размера, но бюст после этого не перестал расти.

Певица возмущена заявлением футболиста. Фото: Инстаграм.

Еще одна проблема Анны – аппетит. Певице сложно расстаться с лишними килограммами, поскольку она с детства ограничивала себя в еде. Но после того, как попрощалась со спортивной карьерой, позволила себе расслабиться. Как-то в Инстаграме артистка рассказала, почему никак не может похудеть. Оказывается, певица привыкла заедать стресс. Когда Анна занималась фигурным катанием, то сидела на жесткой диете, и вкусная еда была для нее поощрением.

- Для меня еда - это самый большой антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях (как собака Павлова), - призналась звезда. - А в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день. Вот и сейчас, как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы, я продолжаю иногда заедать свой стресс.

Анна признается, что просто не может себя контролировать в такие моменты. Если она начинает заедать стресс, то уже не может остановиться.

- Иногда обжорство длится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе, что я не могу остановить себя долгое время, - говорит она.