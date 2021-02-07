Сергей Пускепалис: «Не рвусь руководить ни одним московским театром. Я был и остаюсь провинциалом»

Художественный руководитель Волковского академического театра Сергей Пускепалис Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Мы встретились с Сергеем Пускепалисом на съемках полицейской комедии «Напарники» производства «Киностудии КИТ». Режиссёр-постановщик - Михаил Кабанов. Картина выйдет на телеканале НТВ. По законам жанра в этой милицейской истории будут погони за преступниками, перестрелки, рисковые ситуации, житейские неурядицы, а главное - много юмора и счастливый финал.

Герой Пускепалиса майор полиции Иван Титов. Он – лучший опер в городе (действие происходит в Ярославле), а по характеру бирюк. Есть в нем сходство с другим героем Пускепалиса – бывшим следователем по особо важным делам Калёным из сериала «А у нас во дворе…». Как и Калёный, Титов по жизни бобыль и на службе волк-одиночка. Он всегда работал без напарников, но однажды в его отдел поступают два стажёра. Их играют Маруся Климова и Андрей Багиров. Теперь Титову-Пускепалису придется возиться с этои парочкои , вытаскивать их из истории , в которые они постоянно влипают. Педагог из Титова никакой. Однако по ходу действие ребята научат его иначе смотреть на жизнь, сделают его по-человечески лучше, и он наконец-то решится на важные перемены…

Герой Пускепалиса майор полиции Иван Титов. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Я уже так много сыграл и продолжаю играть полицейских, что вполне могу идти работать в «органы», - смеется Сергей Пускепалис. – Но это только со стороны кажется, что все мои роли однотипные. На самом деле разные предлагаемые обстоятельства, разные ситуации, что позволяет находить новые краски для моих героев. В сериале «Напарники» у меня замечательные партнеры. Маруся Климова, помимо того, что она молодая и талантливая актриса, еще и старший лейтенант полиции (закончила Дальневосточный юридический институт МВД – Ред.). Поэтому учит меня постоянно.

- Вы почти всегда играете положительных героев? Вам они не надоели?

- Нет, чем больше будет хороших людей в моем воплощении, тем лучше. Я и в жизни стараюсь быть положительным. Хотя в моей фильмографии есть разные роли, даже маньяка однажды сыграл. У каждого преступника есть своя правда и свои оправдания, тем не менее важно показать, что нарушать законы нельзя ни при каких обстоятельствах.

Сергей Пускепалис на съемках полицейской комедии «Напарники». Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Какие новые проекты в кино?

- Тигран Кеосаян приступает к новому фильму, который сюжетно будет похож на картину Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Даже будет звучать песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Только на основе историй ребят, прошедших афганскую войну. 9 мая на «Бессмертном полку» встречаются ветераны Афгана.

- Уже полтора года вы - худрук академического театра драмы им.Волкова. Как себя ощущаете в новом качестве?

- Десять лет назад я был главным режиссером Волковского театра. Ярославль еще тогда запал мне в душу. У меня сохранились прекрасные отношения с труппой, с коллективом. Здесь очень толковая команда. Поэтому, когда произошёл кульбит с моим назначением худруком, в общем-то ничего экстраординарного для меня не случилось. Безусловно это новый этап в моей жизни, до которого, как мне кажется, я уже дорос. Первая моя премьера в должности худрука прошла в декабре прошлого года: я поставил спектакль по пьесе Григория Горина «…Забыть Герострата!». Скоро начну колдовать над новой постановкой – по пьесе Евгения Гришковца «Весы». Но пока чаще выступаю в роли продюсера.

- Вы живете на два города: Ярославль - Москва?

- Почти все время нахожусь в Ярославле. Очень редко бываю в Москве. Останавливаюсь у сына (Глеб Пускепалис – актер СТИ - Ред.), когда приезжаю в столицу. Но особой нужды ездить нет. Даже съемки, в которых участвую, проходят в Ярославле. Это прекрасный город, в котором жить любо-дорого: Волга рядом, а сколько красивых церквей и разных достопримечательностей. Так что не я к сыну, а сын ко мне приезжает на выходные.

По законам жанра в этой милицейской истории будут погони за преступниками, перестрелки, рисковые ситуации. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- До вашего назначения в Волковский театр вы были замом художественного руководителя МХАТ им.Горького Эдуарда Боякова. На вас он возлагал надежды как на человека команды. И вдруг вы неожиданно покинули МХАТ…

- Мы с Эдуардом по-прежнему люди одной команды. Бояков – человек успеха, он способен вытащить любой проект. Это не был рейдерский захват Художественного театра, в чем нас обвиняли. Максимально тактично мы старались продолжить работу с Татьяной Васильевной Дорониной в качестве президента театра. Для этого было сделано все. То, что случилось потом, от нас уже не зависело.

- Ваш предшественник в Волковском театре режиссер Евгений Марчелли теперь руководит московским Театром им.Моссовета. Работа в провинции - часто это трамплин для того, чтобы переехать в столицу…

- У меня таких планов нет. У меня были амбиции в 30 лет, я этот период прошел. В Москве я все экзамены сдал, как мне кажется. То, что меня пригласили в первый русский драматический театр им.Волкова, мне очень нравится. По характеру я был и остаюсь провинциалом. Не вижу никакого удовольствия в московской гонке.

Не рвусь руководить ни одним московским театром, даже «Современником», где у меня прекрасные отношения с коллективом и с нынешним руководителем Виктором Рыжаковым. Если «партия и правительство» скажет, что сверхнеобходимо, чтобы я вернулся в Москву, я, конечно, вернусь. Но пока в Ярославле мне нравится все: и коллектив, и то, что это первый русский профессиональный театр, и его особый статус национального достояния народов России. Кто еще может этим похвастаться? Единственное, что огорчает, как и любого руководителя, - это ограничения по количеству зрителей в зале. Даже несмотря на поддержку министерства культуры России, хотелось бы, чтобы театры работали максимально и снова были полные залы.