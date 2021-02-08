Шесть спален, десять ванных комнат и трехэтажный спортзал: Анджелина Джоли показала свою шикарную виллу за 25 млн долларов

Анджелина Джоли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2017 году Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом купила особняк за 25 миллионов долларов. Вилла построена в итальянском стиле и находится в Лос-Анджелесе рядом с домом бывшего мужа, чтобы наследники знаменитостей могли в любой момент пойти в гости к отцу. А не так давно Джоли пустила светских хроникеров в святая святых. Голливудская актриса показала, как выглядит ее семейное гнездышко площадью 670 квадратных метров.

Анджелина Джоли снялась для обложки мартовского номера Vogue. Фотосессию провели в ее историческом поместье в Лос-Анджелесе. Вилла актрисы была построена в 1913 году и находится в районе Лос-Фелис на вершине холма, откуда открывается умопомрачительный вид. Ранее она принадлежала известному режиссеру Сесилю Демиллю. Здесь он прожил до своей смерти в 1959 году

Фото: EAST NEWS

"Мне было даже неловко переезжать сюда. Как будто я тайком пробралась в легендарное место, где отдыхали Демилль и Чарли Чаплин", - призналась 45-летняя Джоли, говоря об одном из самых дорогих особняков Лос-Анджелеса

Вилла была отреставрирована. Работы заняли шесть лет. Дизайнеры сумели сохранить оригинальную архитектуру, но и добавили все необходимые современные удобства.

Фото: EAST NEWS

В интерьере дома преобладает светлая цветовая гамма. На снятых кадрах можно разглядеть широкую красивую лестницу, светлую, прекрасно оборудованную кухню.

Фото: EAST NEWS

В доме есть огромная гостиная с высокими потолками, шесть спален, десять ванных комнат, столовая и библиотека. На территории поместья расположены цветущий сад, чайный домик, отдельный гараж, дом для гостей, бассейн и трехэтажное здание с тренажерным залом.

Фото: EAST NEWS

Среди соседей Джоли помимо бывшего мужа Брэда Питта - Натали Портман, Кристен Стюарт и другие знаменитости.