Радиационное выхолаживание и арктическое вторжение: Метеорологи рассказали о причинах аномальных морозов в России

В Москве и всей Центральной России пик холодов придется на вторник, причиной станет радиационное выхолаживание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве мороз и солнце – февраль радует любителей настоящей русской зимы. А теплолюбивых жителей столицы заставляют кутаться в пледы и пользоваться плюсами удаленной работы. Потому как морозы и правда серьезные. В ночь на понеделник, 8 февраля, в Подмосковье воздух остыл до -27 градусов. Местным “полюсом холода” стали Черусти. В Коломне и Домодедове было -25. Но это не предел. Пик стужи придется на вторник, 9 февраля, предупреждают синоптики. Ближайшей ночью мороз в Московской области окрепнет до -30 градусов. А синоптики центра “Фобос” не исключают и -32 градуса. В столице вряд ли будет холоднее -25 градусов. Днем во вторник -12...-17, тоже особо не согреться.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, в эфире Радио “Комсомольская правда” объяснил все детали:

- Сейчас наступил период действительно холодной погоды на европейской территории России. Это связано с адвекцией, то есть переносом очень холодных воздушных масс с севера и даже с северо-востока (метеорологи иногда используют красивые термины – арктческое вторжение, ультраполярное вторжение. - Ю.С.).

Начиная с понедельника в центр Европейской России: Москву и область, соседние регионы будут поступать воздушные массы с Карского моря, с Новой Земли, с Ямала и даже с севера Таймыра. Понятно, что там очень холодно. Росгидромет выпустил штормовое предупреждение о длительном периоде аномально холодной погоды на европейской территории России, в частности, в Центральном федеральном округе.

И еще один фактор сыграет роль – атмосферное давление начинает расти, устанавливается антициклональный тип циркуляции. А это значит, что небо станет ясным. В отсутствие облачного “покрывала” происходит так называемое радиационное выхолаживание подстилающей поверхности, даже покрытой снегом. Именно поэтому температура в ночь на вторник достигнет -30 градусов.

Не нужно это понятие путать с радиоактивностью. Радиация – это синоним энергии. Так вот, происходит энергетическое выхолаживание подстилающей поверхности и вымораживание приземного слоя воздуха. Энергия уходит при отсутствии облаков. Если есть облака, то происходитвстречное длинноволновое излучение, и радиационное выхолаживание существенно уменьшается.

Эти два эффекта – вторжение арктических воздушных масс и радиационное выхолаживание - приведут к тому, что температура будет ниже нормы на 10-12 градусов. Конечно же, это опасное метеорологическое явление, потому что такой длительный период аномально холодной погоды вызывает напряжение в энергетической сфере и во многих других.

Надолго ли пришли холода? Короткий ответ: да. Как минимум до конца недели оттепелей не предвидится. Но и такой лютой стужи, как во вторник, уже не будет. В четверг и пятницу по ночам около -20 градусов, днем порядка -10. В субботу и воскресенье по ночам до -15...-16,но днем все те же -10.