Учитель математики Петр Земсков стал звездой TikTok, за две недели объяснив геометрию целого школьного года

Учитель математики Петр Земсков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Я наткнулся на Петра Александровича случайно. Зашел в TikTok, чтобы посмотреть что это за зверь такой – соцсеть для подростков. Детские приколы, забавные клипы. И вдруг на экране появился суровый мужчина и командует:

- Решай со мной!

Смотрю, о! - интересное математическое задание. И завис. Сам не заметил, как подсел на Петра Александровича! Стал тоже решать. Потом оказалось, что не я один - у учителя математики 35-го лицея из Челябинска Петра Земскова в TikTok 260 тысяч подписчиков.

Мы с моей соведущей на Радио «КП» Дарьей Завгородней разыскали педагога и пристрастно (а что еще оставалось) расспросили, как он дошел до жизни такой, как погрузился в непривычную для учителя социальную сеть.

- Я всегда думал о том, как было бы здорово, если бы отцы сидели на кухне и решали задачки. И мимо проходивший сын спросил бы: папа, что ты делаешь? - А я вот решаю задачу! И сын бы заинтересовался и сел рядом. И пошла бы математика по всей стране!

«Метод Земскова» - заинтересовать детей через пример взрослых! Ты, школьник, не один на один с задачей, ты вместе со папой, с человеком, которому доверяешь и хочешь походить на него.

- Слушайте, но TikTok - как-то не солидно для серьезного челябинского учителя.

- Ага, для челябинского сурового учителя... Мои личные дети давно предлагали мне обратить внимание на эту соцсеть…

- Личные?

- Личные - и из классов, в которых я преподаю, и те, которые рождены мною. Но я считал, что еще рано. Помните, как в фильме «Чапаев»? Анка говорила: «Пусть подойдут ближе». Я ждал, когда TikTok подойдет ближе, когда будет запрос на качественный образовательный контент. И вот это время наступило. В январе 2021 года – я так посчитал - мы начали работать.

- А много у вас собственных детей-то?

- У нас с женой на двоих шестеро, целая большая «Санта Барбара».

- И все увлекаются математикой?

- В какой-то мере да.

И вот стою я у доски

Интересно, что Земсков не прибегает к каким-то видео-ухищрениям, фильтрам и всяким забавным примочкам, которые помогают «развеселить» картинку. Учитель, доска, традиционный мел. На доске - задачка. Петр Александрович рубленными фразами объясняет условие…

- В TikTok я решил дать геометрию 7 класса. И со 2 по 15 января мы изучили всю геометрию по задачкам.

- За две недели вы прошли курс 7 класса?!

- Да. TikTok это позволяет сделать. Я на доске рисую прямую, провожу общую сторону, говорю: сумма смежных углов равна 180 градусов. Это длится 15 секунд. И пока человек не нажмет кнопку «стоп» в TikTok, он будет слышать «сумма смежных углов 180 градусов». И запоминать. 15 секунд – на правило, а все остальное время на решение задач.

Кстати, TikTok – это, по моему мнению, уже не совсем детская социальная сеть. Я получаю очень много комментариев от взрослых: «Учился в школе двадцать лет назад, сейчас вспоминаю», «Подпишу сына на ваш канал», «Мы всей семьей смотрим»…

- Двойки ставите?

- Ставлю лайки, отвечаю на комментарии. Чем еще хорош TikTok: есть возможность видео-ответа. Я вижу, что человек не понял решение задачи, и мы делаем видео-ответ. Он доступен не только ему, а и всем.

Можно ли учить без TikTok?

Земскову 52 года. В 1989-м пришел в школу учителем. В 2000-м уволился, 15 лет занимался частным бизнесом. А семь лет назад вернулся в школу – интересно. Три года назад он стал вести на YouTube канал «Математика и фокусы». На него сегодня подписаны больше 130 тысяч человек. И вот теперь – TikTok. И буквально за месяц – невероятная популярность.

- Там все школьники сидят! – объясняет Петр Александрович.

От себя замечу – соцсеть, которая изначально была сугубо развлекательной, сегодня семимильными шагами обрастает образовательным контентом. Так что далеко не всегда стоит ругать детей, если они просиживают в соцсетях, лучше аккуратно поинтересоваться, чем в этом цифровом мире занимается ваш отпрыск. А еще лучше, по совету Земскова, сесть вместе со своим учеником и сказать: «Решай со мной!»