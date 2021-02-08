Владимир Путин: Поддержать решение своих детей пойти в науку готовы уже почти две трети родителей

Вместе с учеными Владимир Путин отметил День Российской науки. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

...Хотя этот профессиональный праздник академиков, профессоров, аспирантов, а также тяготеющих к науке студентов и старших школьников пришёлся на понедельник, отмечали его - ну очень достойно.

Именно на этот день назначили заседание Совета при Президенте России по науке и образованию. (Подробности - ниже.)

Но начать решили с Гатчины - президент, который в это время находился в своей резиденции в Ново-Огареве, дал старт очень масштабному проекту высокопоточного реактора ПИК в Гатчине - по команде главы государства там сразу же приступили к выводу реактора на энергетический режим работы и начали проводить специальные тесты.

СПРАВКА «КП»

Реактор ПИК - исследовательский ядерный реактор на территории ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики имени Б.П. Константинова в Гатчине. Предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения и объектов микромира - к примеру, узлов кристаллической решётки, а также для многих других фундаментальных и прикладных научных исследований. А открывая заседание Совета по науке и образованию, президент заметил:

- Сейчас наша научно-технологическая политика, меры по укреплению отечественной науки должны соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности. При этом задача не только получить новые знания, осуществить прорывные открытия. Желательно, чтобы плоды технологического прогресса служили людям, были широко доступны..

Здесь Путин оторвался от тезисов, улыбнулся - и продолжил:

...И здесь хочу привести конкретный пример. Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы – единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех.

...Некоторые участники разговора не удержались от аплодисментов...

- Но еще значимее то, - сделал акцент президент, - что на этой основе мы смогли развернуть производство вакцины, организовать массовую вакцинацию. Тем самым благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний, государства, величайшим научным достижениям могут воспользоваться граждане нашей страны и других стран мира.

Именно на этот день назначили заседание Совета при Президенте России по науке и образованию. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- ...Подчеркну, такой же быстрый процесс внедрения, масштабирования технологий, создания на их основе конкурентных, востребованных продуктов нам необходим в других критически важных для общества, для каждого конкретного человека областях.

- Речь - об ускоренной цифровизации, о решениях, нацеленных на защиту окружающей среды и производство качественных продуктов питания, о новых, экологически чистых источниках энергии, передовых медицинских технологиях. Именно эти важнейшие направления четыре года назад мы зафиксировали в стратегии научно-технологического развития России. - Уже запущены крупные научно-технологические программы в сельском хозяйстве и генетике. То есть как раз в тех сферах, где достижения ученых могут существенно повысить качество и продолжительность жизни, улучшить здоровье наших граждан.

- В самое ближайшее время в ходе серии специальных совещаний предлагаю обсудить, как идет реализация этих комплексных программ. Но сразу подчеркну, их механизм уже позволил объединить возможности вузов, научных организаций, частного бизнеса и компаний с государственным участием. Чтобы мы могли не только создавать, но и быстро внедрять новые технологии.

- В этой связи считаю, что данный подход мы просто обязаны использовать в другой важнейшей для общества сфере. Только что мною подписан указ о запуске федеральной научно-технической программы в области экологии и климата. Ее смысл в том, чтобы вместе с бизнесом и учеными разработать и внедрить отечественные технологии, которые обеспечат экологическую безопасность, улучшат состояние окружающей среды, внесут действенный вклад в решение проблем изменения климата.

А потом Путин привёл данные, которые, судя по изображениям на мониторах, вызвали оживление у участников заседания научно-образовательного Совета.

- Значимым интегральным результатом наших усилий по развитию науки считаю повышение общественного авторитета, признания труда исследователя, - сказал президент. - Рост престижа этой профессии среди молодежи. Согласно социологическим опросам, поддержать решение своих детей заниматься наукой готовы уже почти две трети родителей. Причем с 2016 года число таких семей увеличилось почти вдвое...

КСТАТИ

В этот же день Владимир Путин подписал Указ «О присуждении премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2020 год». Ежегодная премия, присуждаемая молодым учёным, учреждена в 2008 году. Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.