Глубокое погружение: Офицер британского флота снимала порно на секретной военной базе

На борту британской подводной лодки HMS Artful служили порноактеры-любители. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

В британском флоте разразился скандал: офицера королевского военно-морского флота поймали в организации съемок видео для взрослых. Да и сама она не прочь была засветиться в кадре. И это все прямо не месте службы!

29-летняя лейтенант Клэр Дженкинс решила подзаработать на стороне - она предлагала свои услуги как порноактрисы на сайте для взрослых. Любой желающий мог заказать пикантный фильм с участием Кэлли Тейлор - сценический псевдоним офицера. Руководство британских ВМС начало расследование из-за опасений, что Дженкинс и ее возлюбленного, также морского офицера, могут шантажировать иностранные агенты.

Видимо, чтобы добавить остроты в порнофильмы, пара снимала интимные сцены на базе атомных подводных лодок недалеко от Глазго.

- Командиры не могут в это поверить. Ведь это может привести ко всевозможным рискам для безопасности британского флота, - заявил источник в ВМС британским СМИ.

Сейчас следствие проводит проверку, каким образом Дженкинс удалось скрыть свое «увлечение». Во время поступления на службу она проходила строгую экзаменация и проверку, которая включала в себя в том числе тщательное изучение ее сексуальных контактов.

Будучи офицером, Дженкинс командовала группой моряков на подводной лодке HMS Artful, а также участвовала в военных спецоперациях, в том числе секретных пусках крылатых ракет «Томагавк».

Сейчас следствие проводит проверку, каким образом лейтенанту Дженкинс удалось скрыть свое «увлечение».

Альтер-эго лейтенанта Дженкинс — кудрявая Кэлли Тейлор — девушка куда более легкомысленная.

- Я люблю быть непослушной и оставаться всегда яркой, - так характеризует себя Кэлли на сайте для взрослых, где продавались ее высокохудожественные видеоролики.

Она регулярно публиковала откровенные фотографии и видео со своим любовником, ведущим моряком Лайамом Доддингтоном.

Британский моряк-подводник Лайам Доддингтон. Фото: Личный архив

Лейтенант Дженкинс уже призналась во всех грехах руководству после допроса.