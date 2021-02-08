Смерть мужа от инсульта, попытка уйти в монастырь: потери Ирины Муравьевой

Актриса 8 февраля отмечает 72-летие Фото: кадр из фильма

Ирина Муравьева - одна из самых обожаемых актрис. Она сыграла роли в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Карнавал", "Москва слезам не верит" и многим другим. Актриса всегда была востребована в профессии, но на пике славы она задумывалась над тем, чтобы бросить профессию. А после смерти мужа Леонида Эйдлина и вовсе собиралась уйти в монастырь.

Фото: кадр из фильма

Ирина Муравьева 8 февраля отмечает 72-летие. Она по-прежнему много снимается и выступает на сцене - на счету актрисы более 40 кинокартин и десятки ролей в спектаклях Малого театра. Широкую популярность актрисе принесло участие в легендарной картине "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова. Сначала Ирина Вадимовна отнеслась к сценарию весьма скептически, но роль Людмилы принесла ей всенародную славу и любовь зрителей.

Несмотря на свой звездный статус, актриса является очень скромным человеком и не любит делиться подробностями личной жизни. А ведь знаменитость на первое место всегда ставила семью.

Они прожили вместе более 40 лет. В 2014-м, когда Эйдлин скончался от инсульта, Муравьева так переживала потерю, что готова была бросить карьеру и уйти в монастырь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ее очень удручал тот факт, что она так и не услышала слов похвалы от отца. "Меня очень долго преследовал комплекс неполноценности. Я боялась, что я очень страшная. Папа вообще ни разу не сказал, хорошо я сыграла или нет. А мама после «Карнавала» начала мной гордиться", - подчеркивала актриса.

В 1982 году Муравьева была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала "Советский экран" как раз за роль в фильме "Карнавал". Картина Татьяны Лиозновой в год выхода побила все рекорды по количеству посмотревших его зрителей, став лидером советского кинопроката. Знаменитая сцена-монолог у телефона-автомата «"Позвони мне, позвони!" стала всенародным хитом.

С будущим мужем - Леонидом Эйдлиным - она познакомилась в студии Детского театра. Режиссер пригласил Муравьеву в постановку "Сказка о четырех близнецах" и влюбился. Новость об их браке стала сюрпризом для окружающих. Мэтр был на 12 лет старше актрисы.

Они прожили вместе более 40 лет. В 2014-м, когда Эйдлин скончался от инсульта, Муравьева так переживала потерю, что готова была бросить карьеру и уйти в монастырь. Впрочем, благодаря заботе двоих сыновей - Даниила и Евгения - актриса смогла отвлечься от тяжелых мыслей. Наследники звезды подарили ей внуков. Ивану сейчас 16 лет, Леониду - четыре года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Своих детей Ирина Вадимовна воспитывала не так строго, как ее саму. В свое время актриса признавалась, что испытывала страх перед родителями. Он оказался настолько велик, что знаменитость на протяжении всей жизни пыталась соответствовать канонам, заложенным в семье. "Я знала, что можно и особенно, что нельзя. А нельзя было ничего. Можно было делать только то, что нужно: ходить в школу, заниматься музыкой, приносить хорошие отметки, дружить с хорошими девочками. Я почему редко давала интервью? Очень боялась сказать что-нибудь глупое. Или, наоборот, из-за известности распущу перья, а это будет так стыдно, родители покраснеют, мама скажет: «В своем ли ты уме, детка?»", - говорила Муравьева.

Фото: кадр из фильма

Кстати, мало кто знает, но на пике славы она даже задумывалась над тем, чтобы бросить профессию. Артистка как раз ушла из Театр имени Моссовета, где долгое время работала. "Я вдруг с ужасом поняла, что моя карета разбилась, а я не реализовываюсь, не нравлюсь ни себе, никому. Все плохо, все ужасно. Все кино уже позади, и вообще все позади. Сразу думаешь, что это конец. Мне кажется, что лучше самой уйти из профессии, чем тебя с позором выгонят. Периодически такие мысли у меня были", - говорила звезда.